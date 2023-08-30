Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 06:08

Ăn chay vào ngày lễ Vu lan vừa thể hiện sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ vừa để tốt cho sức khỏe.

Lễ Vu Lan hay còn được gọi là ngày lễ báo hiếu trong Phật Giáo Việt Nam. Đây là một trong những dịp lễ lớn trong năm của Phật Giáo và phong tục Trung Hoa. Ngày này là dịp để người con dành tấm lòng thành báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên. Theo truyền thống, lễ Vu Lan báo hiếu sẽ diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch (15/7 âm lịch) hằng năm.

Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Lễ Vu Lan hay còn được gọi là ngày lễ báo hiếu trong Phật Giáo Việt Nam

 

Ăn chay là một tập tục tín ngưỡng của người Việt, đưa con người về với chốn thanh tịnh, với bản ngã của mình. Ăn chay là cách để thể hiện sự thành tâm với Phật và giảm bớt sát sinh.

Ăn chay ngày lễ Vu Lan thể hiện sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, cũng là dịp để cầu chúc cho cha mẹ khi còn sống mạnh khỏe, bình an, khi mất đi có thể siêu thoát và hưởng phước lành cùng con cháu.

Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ăn chay ngày lễ Vu Lan thể hiện sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ,

 

Do đó, mùa Vu Lan vốn là dịp để con người bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Để làm điều này, mọi người nên ăn chay bởi trong mùa Vu Lan, việc tránh sát sinh để tích đức cho con cháu và báo hiếu là điều vô cùng quan trọng.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ăn chay rất tốt cho sức khỏe, giúp giảm cân và tăng tuổi thọ. Không những thế, ăn chay còn giúp tâm tính con người an nhiên, hiền hòa hơn. Các nhà nghiên cứu khẳng định, thịt và máu động vật chứ nhiều chất kích thích, khiến người ăn dễ nổi nóng và kích động. Trong khi đó đồ chay có nguồn gốc thực vật lại giúp họ thư giãn, tâm hồn cảm thấy thanh bình hơn.

Ăn chay vào dịp lễ Vu lan báo hiếu thì cần nên nhớ những nguyên tắc cơ bản sau để vừa bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ và vừa tốt cho sức khỏe.

Ăn phong phú

Rau xanh, tương, cà muối... là những món "bất li thân" của người ăn chay. Tuy nhiên, nếu thực đơn chỉ như vậy sẽ khiến cơ thể không dung nạp đủ chất. Người ăn chay nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Thực đơn ăn chay hiện nay vô cùng phong phú với nhiều món ngon khác nhau. Ngoài sử dụng rau xanh, tương, hay trái cây, ngũ cốc,… thì cần bổ sung thêm những thực phẩm như đậu, đỗ, sản phẩm từ sữa,… để tạo cảm giác mới mẻ khi ăn, cũng đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ăn chay nên ăn phong phú, đa dạng với nhiều món ngon khác nhau

 

Giảm thức ăn chay chế biến công nghiệp

Đồ ăn chay chế biến công nghiệp được bày bán hiện nay khá nhiều và phổ biến. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là không nên sử dụng quá nhiều.

Do được sản xuất hàng loạt, được bảo quản trong nhiều loại bao bì với thời gian trên 24 giờ, nên chất dinh dưỡng của thực phẩm chay công nghiệp sẽ không bằng với những món ăn chế biến tươi. Khi đóng gói, hút chân không rồi tiệt trùng thì thực phẩm sẽ bị mất một số chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C hay vitamin B1 (những vitamin này không bền ở nhiệt độ cao).

Vì vậy, ăn chay trong lễ Vu Lan hay bất kỳ khi nào hãy dành thời gian tự tay chế biến sẽ có được món chay thơm ngon, hấp dẫn và an toàn cho sức khỏe hơn.

Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Giảm thức ăn chay chế biến công nghiệp

 

Đủ chất xơ và đạm

Đạm và chất xơ vô cùng quan trọng, cần thiết đối với cơ thể của con người. Bên cạnh vitamin và chất khoáng, trái cây và rau quả còn cung cấp chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hoá và phòng ngừa táo bón. Ăn ít nhất 5 phần các loại trái cây, rau quả mỗi ngày (mỗi phần tương đương 80 g).

Thay đổi nguyên liệu chế biến món ăn để cung cấp đạm, chất xơ đồng thời cũng giúp chúng ta có thể không cảm giác chán khi ăn. Bởi thế, khi ăn chay cần chú ý bổ sung những thực phẩm cần thiết như các loại đậu, trứng, đậu hũ, các loại trái cây, rau củ,… đầy đủ.

Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe - Ảnh 5
Thay đổi nguyên liệu chế biến món ăn để cung cấp đạm, chất xơ đồng thời cũng giúp chúng ta có thể không cảm giác chán khi ăn

 

Lựa chọn thực phẩm ít béo

Nên chọn thực phẩm chưa chất béo chưa bão hoà, và ăn với lượng ít. Chất béo chưa bão hoà (như dầu thực vật, dầu oliu, dầu hướng dương, dầu hạt cải) tốt cho sức khoẻ hơn so với các chất béo chưa bão hoà (như mỡ động vật, bơ). Tuy nhiên, tất các các loại chất béo đều giàu năng lượng và nên ăn với lượng ít.

Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu

Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu

Vào ngày Rằm tháng 7 hàng năm trong Phật giáo được chọn là ngày Vu Lan. Đây là ngày để những người con tìm về cội nguồn, tổ tiên để làm tròn đạo hiếu. Một trong số những truyền thống nổi bật của mùa Vu Lan là lễ thả hoa đăng.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ Vu Lan báo hiếu ăn chay ngày rằm báo hiếu cha mẹ

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 38 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 38 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh