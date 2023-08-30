Ý nghĩa của việc ăn chay trong ngày lễ Vu lan, báo hiếu công ơn cha mẹ và tốt cho sức khỏe

Lễ Vu Lan hay còn được gọi là ngày lễ báo hiếu trong Phật Giáo Việt Nam. Đây là một trong những dịp lễ lớn trong năm của Phật Giáo và phong tục Trung Hoa. Ngày này là dịp để người con dành tấm lòng thành báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên. Theo truyền thống, lễ Vu Lan báo hiếu sẽ diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch (15/7 âm lịch) hằng năm.

Ăn chay ngày lễ Vu Lan thể hiện sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, cũng là dịp để cầu chúc cho cha mẹ khi còn sống mạnh khỏe, bình an, khi mất đi có thể siêu thoát và hưởng phước lành cùng con cháu.

Ăn chay là một tập tục tín ngưỡng của người Việt, đưa con người về với chốn thanh tịnh, với bản ngã của mình. Ăn chay là cách để thể hiện sự thành tâm với Phật và giảm bớt sát sinh.

Ăn chay ngày lễ Vu Lan thể hiện sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ,

Do đó, mùa Vu Lan vốn là dịp để con người bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Để làm điều này, mọi người nên ăn chay bởi trong mùa Vu Lan, việc tránh sát sinh để tích đức cho con cháu và báo hiếu là điều vô cùng quan trọng.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ăn chay rất tốt cho sức khỏe, giúp giảm cân và tăng tuổi thọ. Không những thế, ăn chay còn giúp tâm tính con người an nhiên, hiền hòa hơn. Các nhà nghiên cứu khẳng định, thịt và máu động vật chứ nhiều chất kích thích, khiến người ăn dễ nổi nóng và kích động. Trong khi đó đồ chay có nguồn gốc thực vật lại giúp họ thư giãn, tâm hồn cảm thấy thanh bình hơn.

Ăn chay vào dịp lễ Vu lan báo hiếu thì cần nên nhớ những nguyên tắc cơ bản sau để vừa bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ và vừa tốt cho sức khỏe.

Ăn phong phú

Rau xanh, tương, cà muối... là những món "bất li thân" của người ăn chay. Tuy nhiên, nếu thực đơn chỉ như vậy sẽ khiến cơ thể không dung nạp đủ chất. Người ăn chay nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Thực đơn ăn chay hiện nay vô cùng phong phú với nhiều món ngon khác nhau. Ngoài sử dụng rau xanh, tương, hay trái cây, ngũ cốc,… thì cần bổ sung thêm những thực phẩm như đậu, đỗ, sản phẩm từ sữa,… để tạo cảm giác mới mẻ khi ăn, cũng đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Ăn chay nên ăn phong phú, đa dạng với nhiều món ngon khác nhau

Giảm thức ăn chay chế biến công nghiệp

Đồ ăn chay chế biến công nghiệp được bày bán hiện nay khá nhiều và phổ biến. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là không nên sử dụng quá nhiều.

Do được sản xuất hàng loạt, được bảo quản trong nhiều loại bao bì với thời gian trên 24 giờ, nên chất dinh dưỡng của thực phẩm chay công nghiệp sẽ không bằng với những món ăn chế biến tươi. Khi đóng gói, hút chân không rồi tiệt trùng thì thực phẩm sẽ bị mất một số chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C hay vitamin B1 (những vitamin này không bền ở nhiệt độ cao).

Vì vậy, ăn chay trong lễ Vu Lan hay bất kỳ khi nào hãy dành thời gian tự tay chế biến sẽ có được món chay thơm ngon, hấp dẫn và an toàn cho sức khỏe hơn.

Giảm thức ăn chay chế biến công nghiệp

Đủ chất xơ và đạm

Đạm và chất xơ vô cùng quan trọng, cần thiết đối với cơ thể của con người. Bên cạnh vitamin và chất khoáng, trái cây và rau quả còn cung cấp chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hoá và phòng ngừa táo bón. Ăn ít nhất 5 phần các loại trái cây, rau quả mỗi ngày (mỗi phần tương đương 80 g).

Thay đổi nguyên liệu chế biến món ăn để cung cấp đạm, chất xơ đồng thời cũng giúp chúng ta có thể không cảm giác chán khi ăn. Bởi thế, khi ăn chay cần chú ý bổ sung những thực phẩm cần thiết như các loại đậu, trứng, đậu hũ, các loại trái cây, rau củ,… đầy đủ.

Thay đổi nguyên liệu chế biến món ăn để cung cấp đạm, chất xơ đồng thời cũng giúp chúng ta có thể không cảm giác chán khi ăn

Lựa chọn thực phẩm ít béo

Nên chọn thực phẩm chưa chất béo chưa bão hoà, và ăn với lượng ít. Chất béo chưa bão hoà (như dầu thực vật, dầu oliu, dầu hướng dương, dầu hạt cải) tốt cho sức khoẻ hơn so với các chất béo chưa bão hoà (như mỡ động vật, bơ). Tuy nhiên, tất các các loại chất béo đều giàu năng lượng và nên ăn với lượng ít.