Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu

Không gian sống 29/08/2023 08:57

Vào ngày Rằm tháng 7 hàng năm trong Phật giáo được chọn là ngày Vu Lan. Đây là ngày để những người con tìm về cội nguồn, tổ tiên để làm tròn đạo hiếu. Một trong số những truyền thống nổi bật của mùa Vu Lan là lễ thả hoa đăng.

Vào ngày Rằm tháng 7 hàng năm trong Phật giáo được chọn là ngày Vu Lan. Đây là ngày để những người con tìm về cội nguồn, tổ tiên để làm tròn đạo hiếu. Một trong số những truyền thống nổi bật của mùa Vu Lan là lễ thả hoa đăng.

Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu - Ảnh 1
 Một trong số những truyền thống nổi bật của mùa Vu Lan là lễ thả hoa đăng

 

Theo nghĩa gốc, ‘hoa đăng’ hay còn gọi là 'đèn lồng hoa sen'. Đèn hoa đăng thường được làm bằng giấy dán thành hình bông sen được thiết kế tỉ mỉ, bên trong đặt một ngọn đèn hoặc cây nến để soi sáng.

Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu - Ảnh 2
‘Hoa đăng’ hay còn gọi là 'đèn lồng hoa sen'

 

Theo quan niệm dân gian, con người và mặt đất thuộc dương thế, những linh hồn và nước thuộc âm thế. Âm thế bí ẩn thường khiến người ta liên tưởng đến địa ngục u ám, nơi những linh hồn phải chịu đựng khổ đau. Vì vậy, những chiếc đèn được thả trôi trên mặt nước như chỉ dẫn cho các linh hồn hướng về phía ánh sáng, bỏ lại tham sân si mà theo con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau.

Vào đêm lễ Vu Lan, hoa đăng được thả xuống sông hoặc hồ. Thả đèn hoa đăng trong ngày Vu Lan là một nghi thức truyền thống có nguồn cội từ Phật giáo, mang ý nghĩa cầu siêu cho những người đã khuất.

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Đèn sau khi thắp sáng sẽ được thả xuống nước mang ý nghĩa nguyện cầu bình an và thể hiện tấm lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên

 

Đèn sau khi thắp sáng sẽ được thả xuống nước mang ý nghĩa nguyện cầu bình an và thể hiện tấm lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Do đó, người ta thường viết những điều ước tốt lành lên những cánh hoa đăng.

Ánh sáng đặt trong đèn hoa đăng còn là biểu tượng của ánh sáng thiện lương, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Người dân theo đó được sống một cuộc đời sung túc, ấm no. Thắp sáng đèn hoa đăng mang ý nghĩa nhắc nhở con người về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

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Thắp sáng đèn hoa đăng mang ý nghĩa nhắc nhở con người về đạo lý uống nước nhớ nguồn

 

Một trong những ý nghĩa khác của thả đèn hoa đăng đó chính là tôn vinh văn hóa tinh thần của con người. Nhất là trong những ngày lễ lớn. Ngoài rằm tháng 7, đèn hoa đăng còn được thả vào dịp lễ hội đầu năm.

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