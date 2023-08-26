Tử vi Chủ nhật 27/8/2023 của 12 con giáp: Mùi – Hợi ăn nên làm ra, Tý – Mão bị tiểu nhân phá đám

Đừng để sự lơ đãng của mình khiến mọi người xung quanh có ấn tượng xấu. Dù làm công việc gì đi nữa, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt và tìm ra hứng thú để làm việc, có như vậy, bản mệnh mới tạo được cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý thường xuyên mắc phải những lỗi sai không đáng có. Có lẽ bản mệnh đã quá chủ quan, coi thường những nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn chiếm lợi cho riêng mình nên chẳng ai chịu lùi bước, công việc dường như lâm vào bế tắc, giậm chân tại chỗ.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Có lẽ sự chân thành của bản mệnh đã khiến đối phương rung động. Ngày hai người trở thành một đôi đã không còn xa nữa, hãy cố gắng lên.

Con giáp này nên ý thức được đâu là thứ thuộc về mình, còn đâu là thứ mình nên buông bỏ, chớ tham lam kẻo tham thì thâm. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có chứ không phải chạy theo nhu cầu của người này, người khác.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Con giáp này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh nay cực kỳ may mắn khi làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bản mệnh sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão dễ vướng phải rắc rối với cấp trên. Có thể bản mệnh đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên vô tình nói lời gây mất lòng. Hãy nhanh chóng ý thức tình huống để có thể kiềm chế hành động và lời nói của mình.

Để một ngày trôi qua yên bình, tốt nhất con giáp này nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý với cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, thái độ hợp tác sẽ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn nhiều, giảm bớt được những tranh cãi không đáng có.

Về sức khỏe, tuổi Mão dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bản mệnh nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay tuổi Thìn dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Con giáp này cần tỉnh táo để nhận ra ai là người đang tìm cách tiếp cận mình với mục đích xấu, từ đó giữ khoảng cách với đối phương.

Với người làm ăn kinh doanh nay không phải là ngày thích hợp để đưa ra các quyết định đầu tư. Vì thế, tốt nhất hãy giữ chặt tiền trong túi, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi bẩy của bất cứ ai kẻo mất tiền nhanh chóng.

Tình cảm cũng là một nốt trầm buồn trong vận trình của bản mệnh. Có lẽ tuổi Thìn và nửa kia đã xa cách với nhau quá lâu nên nay mối quan hệ mới trở nên lạnh nhạt như vậy. Cả hai người đều cần tích cực tìm cách cứu vãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Con giáp này có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà mình thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bản mệnh bước sang trang mới.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Ngọ cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân rình rập tìm cớ hãm hại. Hãy luôn giữ vững định hướng, đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người khác kẻo vướng sai lầm.

Việc làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng, nếu không, công sức suốt bấy lâu của bản mệnh sẽ đổ sông đổ bể. Tốt nhất, con giáp này chỉ nên thực hiện các dự án còn dang dở, chớ vội bắt tay vào những lĩnh vực mới.

Về mặt tình cảm, người độc thân có một ngày đào hoa vượng nếu tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ. Con giáp này có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp, đôi bên sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm phù hợp với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi có một ngày làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bản mệnh thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bản mệnh nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều.

Tiếc rằng con giáp này có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định tuổi Thân hãy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc rõ ràng hơn với người thân. Nếu bản mệnh yêu thương mà luôn giữ trong lòng thì chẳng ai có thể cảm nhận được. Hãy nói ra và có những hành động thực tế, điều đó sẽ giúp gắn kết mọi người.

Về tình duyên, nếu đã tìm được nửa kia, tuổi Thân cần phải chú ý đến những mối quan hệ bạn bè của mình. Con giáp này cần giữ khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn nửa kia của mình hiểu lầm, ngờ vực.

Về sức khỏe, trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài phòng người mang thai, giường ngủ và bếp lò. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu dễ vướng vào mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người xung quanh. Hãy chú ý kiềm chế cơn nóng giận của mình, đừng để xảy ra xô xát gây tổn thương cơ thể.

Việc làm ăn của con giáp này cũng luôn gặp phải trở ngại. Có lẽ đối thủ cạnh tranh luôn tìm cách ngáng chân, khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào công việc. Tình hình tài chính có lẽ sẽ phải giậm chân tại chỗ.

Con giáp này được khuyên nếu có điều gì khó chịu trong lòng, bản mệnh nên thẳng thắn tâm sự và trao đổi với nửa kia, đừng nên giấu giếm rồi có những suy đoán mông lung. Sự nghi kỵ sẽ dần dần làm rạn nứt mối quan hệ đôi bên.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, bản mệnh tìm ra hướng đi mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, khiến chất lượng công việc được nâng cao.

Người làm lãnh đạo đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa tập thể phát triển nhanh chóng. Nhờ vậy, bản mệnh nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, tương lai còn có thể phát triển hơn thế nữa.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn đến người thân của mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh và nửa kia cần phải chú ý trò chuyện, giao lưu với nhau nhiều hơn để tăng sự thấu hiểu, nếu không, đôi bên sẽ thường xuyên bất đồng ý kiến.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết.

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn, đừng vội bằng lòng với hiện tại, bởi khả năng của tuổi Hợi còn có thể tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bản mệnh sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bản mệnh. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể mở lòng để tìm ra người vừa ý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!