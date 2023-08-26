Đúng ngày mai, Chủ nhật 27/8/2023, 3 con giáp có tài lộc chạm đỉnh, thảnh thơi đếm tiền, may mắn bám gót, giàu có vô biên

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Con giáp này có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà mình thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bản mệnh bước sang trang mới.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi có một ngày làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bản mệnh thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bản mệnh nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều.

Tiếc rằng con giáp này có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết.

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn, đừng vội bằng lòng với hiện tại, bởi khả năng của tuổi Hợi còn có thể tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bản mệnh sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bản mệnh. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể mở lòng để tìm ra người vừa ý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!