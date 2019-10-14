Xem tướng mũi tẹt: Tình duyên lận đận, công việc lẹt đẹt

Phần lớn người Châu Á thường có tướng mũi tẹt , bởi đây là gen trội do di truyền từ tổ tiên ngày xưa. Trong mắt người Phương Tây, hầu như người Châu Á đều giống nhau sở hữu chiếc mũi không được cao lắm. Còn trên phương diện nhân tướng học , xem tướng mũi tẹt sẽ cho bạn biết rất nhiều điều về cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe của bản thân.

Trong công danh sự nghiệp, những người sở hữu tướng mũi tẹt thường rất lận đận, gặp nhiều khó khăn, khó thăng quan tiến chức. Sở dĩ như vậy là do họ không phải là người dứt khoát nên khó nắm bắt được cơ hội tốt, hay gặp phải nhưng xui xẻo trong công việc. Do đó, họ thường mất rất nhiều thời gian, công sức để đạt mục tiêu như người bình thường. Một phần nữa là do họ kém trong giao tiếp, có rất ít mối quan hệ nên toàn đơn thương độc mã, không người nào giúp đỡ, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Dễ hiểu tại sao người mũi tẹt thường hay gặp khó khăn, trục trặc về tiền bạc và không thuận buồm xuôi gió.

Theo quan sát và đúc kết từ xưa đến nay, mũi tẹt là tướng mũi có sống thấp, hơi cong nhẹ, nhìn nghiêng góc 90 độ sẽ thấy rõ, gương mặt mất đi vẻ thanh tú. Đầu mũi tròn, hơi hếch lên, cánh mũi hơi bè hai bên và nhìn khá thô, lỗ mũi hình tròn hoặc elip nằm ngang làm cho dung mạo kém xinh và kém sang. Khi nhìn trực diện, dáng mũi tẹt khiến tổng thể gương mặt trở nên kém thu hút và không có điểm nhấn. Còn khi khi nhìn nghiêng một góc, mũi tẹt khiến đường thẳng đo tiêu chuẩn mũi không đạt, 3 điểm đỉnh đầu mũi, đỉnh đầu môi và đỉnh cằm không nằm trên một đường thẳng. Vì thế, mũi tẹt không phải là tướng phú quý.

Bên cạnh đó, với tính cách dễ tin người, họ hay bị người khác lừa gạt dẫn đến mất tiền, mất của. Hơn nữa, nhìn qua tướng mũi này, nhiều bà mẹ chồng đã biết được cô con dâu tương lai nhà mình là người như thế nào, không thể nào có chuyện mũi tẹt là tướng vượng phu. Nên họ rất e ngại việc con trai mình lấy một cô gái mũi tẹt, vì sợ gia đình nhỏ của con luôn gặp phải tình trạng nợ nần chồng chất, hay mất của, gia đình luôn xào xáo do người vợ không được tháo vát nhưng lại có tính tình hay ghen tuông, làm khổ cả chồng lẫn con.

Về sức khỏe, người mũi tẹt thường hay mệt mỏi, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, do khí khó lưu thông. Chính vì vậy, những người sở hữu tướng mũi tẹt vận mệnh thường không tốt.

Mũi tẹt có ý nghĩa gì?

Trong ngũ quan, mũi nằm ở vị trí trung tâm sẽ tạo nên sự sáng sủa trong tổng thể của gương mặt, phản ánh cụ thể và chính xác số phận, cuộc đời mỗi người. Do đó khi sở hữu tướng mũi đẹp, dáng mũi cao, thẳng vận số sẽ tốt, còn tướng mũi tẹt và to thì vận mệnh không được tốt cho lắm.

Mũi tẹt cho thấy tướng mệnh dễ chết yểu

Mũi được mệnh danh là Tế Đậu (dòng sông có bến), có nghĩa là mũi phải ngay thẳng, lỗ mũi thẳng và che lấp dòng sông đầy nước. Còn mũi tẹt thì được ví như dòng sông cạn nước nhìn rõ tới đáy, nên có mệnh số chết yểu.

Về mặt ngũ nhạc, mũi giữ vai trò trung ương, có nghĩa là làm chủ bốn núi, hay còn gọi là Trung nhạc. Muốn làm chủ được 4 núi thì Trung nhạc phải cao, dày, vững vàng phù hợp với khuôn mặt. Khi sở hữu mũi tẹt người ta gọi Trung nhạc liệt thế, khiến cả 4 nhạc kia lâm cảnh quần sơn vô chủ, số phận lênh đênh không có thành quả gì, nói chung là gặp nhiều khó khăn về mọi mặt.

Về mặt chiêm tinh, thiên văn, mũi được đặt tên là Thổ tinh, chủ về Phúc lộc và Thọ. Khi con người bước tới vận hạn về Thổ tinh thì các điềm tốt về Phúc Lộc Thọ sẽ hiện lên vô cùng rõ rệt. Nếu bạn sở hữu mũi tẹt thì Thổ tinh nhỏ, hẹp khó tránh được nghèo khổ. Chính vì vậy, không một ai muốn sở hữu tướng mũi này. Nếu không may sở hữu tướng mũi này, họ thường tìm cách chỉnh sửa để thay đổi vận số, nên nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, để nâng sống mũi cao lên một chút, chỉnh lại vị trí sơn căn cao hơn, với hy mang lại vận khí tốt hơn.

Mũi tẹt khiến cho gương mặt kém sắc

Thực ra, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa mũi để mang lại vận khí tốt hơn hay không thì khó đoán định. Nhưng chắc chắn rằng, phẫu thuật thẩm mỹ mũi mang lại sự tự tin cho người làm phẫu thuật. Từ sự tự tin về thẩm mỹ, họ sẽ thuận lợi hơn trong giao tiếp và có nhiều cơ hội tốt hơn. Vì vậy, nhiều người đã thành công trong sự nghiệp và nhiều tài lộc hơn sau khi thẩm mỹ phần mũi.

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Mũi tẹt nên để kiểu tóc nào?

Nếu chị em nào không muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy khéo léo lựa chọn kiểu tóc phù hợp, phần nào cũng giúp bạn khắc phục được nhược điểm về mũi tẹt.

Phần lớn, những người sở hữu mũi tẹt thường khiến khuôn mặt trở nên to tròn. Do đó, các kiểu tóc phù hợp với mũi tẹt đều phải che được khuyết điểm này. Vì vậy, để khuôn mặt được thon gọn bớt tròn hơn, đánh lạc hướng sự chú ý của người đối diện, bạn hãy để các kiểu tóc gợi ý sau đây:

Tóc ngang vai duỗi cúp

Nếu bạn sở hữu một khuôn mặt tròn mũi tẹt thì nên thử ngay kiểu tóc này. Mặc dù kiểu tóc này đã có từ rất lâu, nhưng cho đến nay vẫn được phái đẹp yêu thích và lựa chọn khá nhiều, đặc biệt là những cô nàng mũi thấp, mũi tẹt. Bạn đừng tưởng tóc ngang duỗi cúp phồng sẽ đơn điệu, không nhé. Bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho kiểu tóc này như là:

Tóc ngang vai duỗi cúp hợp với người mũi tẹt

+ Tóc ngang duỗi cúp phồng mái thưa: Thể hiện sự ngây thơ, dễ thương.

+ Tóc duỗi cúp phồng chẻ ngôi giữa: Tạo nên sự thanh tú cho khuôn mặt, khiến bạn trở nên chững chạc và đáng tin cậy hơn trong công việc.

+ Tóc ngang vai duỗi phồng mái bằng: Tạo nên nét nữ tính, dịu dàng và ngây thơ trong sáng.

+ Tóc ngang vai duỗi phồng mái xéo: Cải thiện góc mặt, tạo nên nét tự nhiên, trẻ trung hơn.

Tóc lob ( hay tóc bob dài ngang vai)

Đây là kiểu tóc này mang đến sự thanh thoát cho khuôn mặt. Do đó nếu bạn sở hữu khuôn mặt tròn, mũi tẹt mà đang băn khoăn không biết để kiểu tóc nào thì hãy tạo ngay kiểu tóc này. Đảm bảo mọi khuyết điểm trên khuôn mặt bạn sẽ đều được che đi đáng kể. Vừa vintage, lãng mạn, lại không kém phần nổi bật. Hơn nữa, kiểu tóc này cũng không cầu kỳ, không tốn thời gian để chải chuốt, tạo kiểu. Vì vậy, kiểu tóc lob cho mũi tẹt này vô cùng thích hợp với những cô nàng bận rộn.

Tóc lob giúp người mũi tẹt che đi khuyết điểm

Kiểu tóc này cũng có nhiều sự biến tấu để lựa chọn:

Tóc lob cắt tầng

Tóc lob xoăn

Tóc lob ngang vai

Tóc lob mái xoăn

Tóc lob cúp đuôi

Tóc lob rối

Tóc màu sáng – sự lựa chọn hoàn hảo cho chị em mũi tẹt

Chiếc mũi tẹt thường khiến khuôn mặt mất đi tính mềm mại, nữ tính. Do đó, những kiểu tóc ép thẳng, màu đen hoàn toàn không phù hợp. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn kiểu tóc xoăn lọn, uốn nhẹ hoặc xoăn sóng ngắn nhuộm màu sáng sẽ rất phù hợp, tôn lên những nét đẹp sẵn có của gương mặt. Nhờ vào hiệu ứng màu tóc sáng cùng đường ôm sát của lọn tóc xoăn nhẹ sẽ làm “lu mờ” khuyết điểm chiếc mũi tẹt, tạo cảm giác chiếc mũi nhỏ nhắn và xinh xắn hơn.

Qua đây có thể thấy, xem tướng mũi tẹt cho biết rất nhiều điều về các khía cạnh của cuộc sống, để từ đây bạn có cái nhìn tổng quan, chính xác hơn về bản mệnh trong tương lai của mình.