Xem tướng mũi tẹt: Tình duyên lận đận, công việc lẹt đẹt

Phần lớn người Châu Á thường có tướng mũi tẹt, bởi đây là gen trội do di truyền từ tổ tiên ngày xưa. Trong mắt người Phương Tây, hầu như người Châu Á đều giống nhau sở hữu chiếc mũi không được cao lắm. Còn trên phương diện nhân tướng học, xem tướng mũi tẹt sẽ cho bạn biết rất nhiều điều về cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe của bản thân.

Mũi tẹt nói lên điều gì?

Theo quan sát và đúc kết từ xưa đến nay, mũi tẹt là tướng mũi có sống thấp, hơi cong nhẹ, nhìn nghiêng góc 90 độ sẽ thấy rõ, gương mặt mất đi vẻ thanh tú. Đầu mũi tròn, hơi hếch lên, cánh mũi hơi bè hai bên và nhìn khá thô, lỗ mũi hình tròn hoặc elip nằm ngang làm cho dung mạo kém xinh và kém sang. Khi nhìn trực diện, dáng mũi tẹt khiến tổng thể gương mặt trở nên kém thu hút và không có điểm nhấn. Còn khi khi nhìn nghiêng một góc, mũi tẹt khiến đường thẳng đo tiêu chuẩn mũi không đạt, 3 điểm đỉnh đầu mũi, đỉnh đầu môi và đỉnh cằm không nằm trên một đường thẳng. Vì thế, mũi tẹt không phải là tướng phú quý.

Mũi tẹt là tướng mũi xấu

Trong công danh sự nghiệp, những người sở hữu tướng mũi tẹt thường rất lận đận, gặp nhiều khó khăn, khó thăng quan tiến chức. Sở dĩ như vậy là do họ không phải là người dứt khoát nên khó nắm bắt được cơ hội tốt, hay gặp phải nhưng xui xẻo trong công việc. Do đó, họ thường mất rất nhiều thời gian, công sức để đạt mục tiêu như người bình thường. Một phần nữa là do họ kém trong giao tiếp, có rất ít mối quan hệ nên toàn đơn thương độc mã, không người nào giúp đỡ, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Dễ hiểu tại sao người mũi tẹt thường hay gặp khó khăn, trục trặc về tiền bạc và không thuận buồm xuôi gió.