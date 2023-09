Xem tướng lông mày nữ đoán số mệnh con người

Lông mày thưa mà đậm hoặc đuôi lông mày có nốt ruồi đen điều này biểu thị là người tham lam, có tính trộm cắp vặt. Còn lông mày thưa, ngắn không tới đuôi mắt thì đây là người phụ nữ có tính tình ưa cô độc, không thích giao du nên không có bạn tâm giao.

Lông mày hình dáng lông mày lá liễu

Lông mày lá liễu là người dịu dàng, có số lấy chồng giàu sang

Lông mày lá liễu là cặp lông mày dài, thon ở đuôi, đầu thuôn tròn, lông mày mọc tốt và tươi trông tựa như lá cây liễu bẻ cong. Tuy nhiên, lúc đầu mới nhìn bạn sẽ thấy kiểu lông mày này có vẻ hơi thô, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ sẽ thấy rất thanh tú. Theo quan niệm của ông cha ta, lông mày lá liễu là cặp lông mày “đáng trăm quan tiền”, có nghĩa là lông mày giàu có.

Chính vì vậy, lông mày lá liễu thể hiện phẩm chất quý giá của một con người. Đặc biệt đối với những người phụ nữ sở hữu kiểu dáng lông mày này sẽ toát lên nét đặc trưng của một người phụ nữ Á Đông, có lòng vị tha và rất dịu dàng, thấu tình đạt lý. Chính vì vậy, con gái lông mày lá liễu đi đến đâu cũng có bạn bè và người yêu mến, có số may mắn lấy được chồng giàu sang, cả đời được sống trong sung sướng, đầy đủ.

Lông mày trăng non

Lông mày trăng non hay còn được gọi là lông mày trăng khuyết, đây là tướng lông mày nữ phú quý, có sợi vừa vặn, mịn, mọc xuôi, sắc đen và rõ nét, uốn cong như hình dáng trăng mồng 2 mồng 3, dài quá mắt. Người phụ nữ nào sở hữu kiểu lông mày này thường có tính cách rộng rãi, làm việc dứt khoát, dễ hòa đồng thân thiện, có đầu óc thông minh, có trí tuệ, tài năng và học vấn, cùng chia hưởng công danh phú quý với mọi người. Vì vậy, họ dễ thành đạt trong sự nghiệp, được mọi người ủng hộ. Mặc dù là lông mày phụ nữ giàu sang nhưng do đôi khi do cả tin, nhẹ dạ nên bị người ta lừa gạt và có thể mất trắng tất cả. Do đó, người phụ nữ sở hữu cặp lông mày kiểu trăng non cần phải suy xét cẩn thận trong mọi mối quan hệ.

Xem tướng chân mày đoán giàu sang

Lông mày ngang, lông mày dài, lông mày hình chữ V, lông mày thanh tú… đây là những kiểu lông mày phụ nữ giàu sang. Cụ thể là:

Lông mày ngang

Lông mày ngang là tướng lông mày có sợi mịn, đen, khoảng cách vừa phải, khá to bề ngang, dài bằng hoặc hơn. Mắt và đầu đuôi bằng nhau, thẳng băng thành hình dạng chữ nhất Hán tự. Thời gian gần đây, các chị em cũng có xu hướng chọn kiểu dáng lông mày ngang khi làm đẹp, không chỉ thể hiện được sự mới mẻ, trẻ trung trong phong cách trang điểm mà nó còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Lông mày ngang biểu tượng cho những người có sự hiểu biết sâu rộng, đầy đam mê và tấm lòng nhân nghĩa. Hơn nữa, họ luôn nổi bật với cá tính mạnh mẽ, tuy nhiên có một phần ngang bướng cố chấp, bù trừ lại thì rất thông minh, vì thế các nàng hoàn toàn có thể cân bằng mọi việc. Đây cũng là một trong những kiểu lông mày cho thấy phụ nữ có tướng giàu có khiến cánh mày râu khâm phục và chú ý đến.

Lông mày dài

Những người phụ nữ sở hữu lông mày dáng dài thường sẽ rất khéo léo trong việc ăn nói, vô cùng thân thiện và hòa đồng. Đặc biệt là họ có khả năng giải quyết tốt mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và chịu stress rất tốt. Chính vì vậy, họ có thể khéo léo sắp xếp mọi thứ. Do đó, trong công việc, họ được cấp trên đánh giá cao, thông minh, khéo léo cả về công việc tay chân lẫn cách ứng xử, dễ trở thành người tiên phong trong mọi việc. Chỉ cần họ cần mẫn, sẽ nhanh chóng giàu lên, thậm chí vượt mặt cả những người nam giới cùng tuổi.

Lông mày chếch hình chữ V

Tướng lông mày chữ V là lông mày to bề ngang, đen và đậm, hình dạng thô và phần đuôi chẻ ra hai nhánh rõ rệt trông giống như đuôi chim én. Những người phụ nữ có dạng lông mày chữ V ngược luôn có khả năng kiểm soát được ý nghĩ và hành động của bản thân. Họ là con người sống về lý trí, suy nghĩ rất rõ ràng và rạch ròi. Hơn trong công việc, họ rất quyết tâm, làm việc nhiệt tình hiệu quả, không làm ăn dối trá lọc lừa nên luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng. Trong gia đình, họ quản lý tài chính hợp lý, quán xuyến mọi việc, mang lại đời sống hôn nhân hòa thuận, êm ấm. Chính vì vậy, người đàn ông nào lấy được người phụ nữ có tướng lông mày dài sẽ sung sướng, hạnh phúc một đời.

Lông mày thanh tú

Là kiểu lông mày có hình thể hơi cong và dài quá mắt, đầu hơi nhỏ và thấp, đuôi lớn dần và cuối cùng nhọn, cao hơn đầu. Các sợi lông mày không lớn không nhỏ, không quá đậm không quá nhạt, trông xa như nét tranh vẽ, nhìn rất thanh thoát. Do đó trong tướng pháp người ta gọi loại lông mày thanh tú là thanh tú mi. Tướng phụ nữ sở hữu lông mày thanh tú thường có công danh thành đạt sớm, nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt nếu theo nghiệp quan trường thì càng về già càng chức cao, giàu có, có một cuộc đời sung sướng, ấm no và hạnh phúc.

Hai đầu lông mày cách xa nhau

Hai đầu lông mày cách xa nhau là kiểu lông mày tượng trưng cho người phụ nữ giàu có. Bởi khu vực nằm giữa hai đầu lông mày được gọi là ấn đường, lông mày có tướng cách xa nhau tức là có vùng ấn đường và sơn căn khá rộng, cho thấy họ là những con người giàu trí tuệ, hiểu biết sâu rộng và giàu tham vọng. Hơn nữa, họ có khả năng lãnh đạo và dễ thành đạt trên con đường chính trị, lấy được người chồng tài giỏi, giàu có. Họ cũng là người dễ kiểm soát được cảm xúc của bản thân, khá lạnh lùng nhưng lại rất dân chủ trong phong cách lãnh đạo.

Qua đây có thể thấy, ngoài vai trò về sinh học, lông mày còn chứa đựng những thông tin khác nhau về chủ nhân của nó. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận và phán đoán chính xác nhất về vận số đời người giàu sang, luận chuyện công danh, sức khỏe, tính cách hay mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình... thì ngoài xem tướng lông mày nữ, bạn cần kết hợp xem các nét tướng khác trên khuôn mặt, để có kết quả chính xác nhất.