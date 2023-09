Xem tướng mũi đàn bà đoán số phận sang hèn 

Nhìn tổng thể tương đối cân bằng, dài bằng ⅓ chiều dài khuôn mặt là tướng mũi đẹp. Tuy nhiên đây chỉ là nhận định chung, vì tùy vào đặc điểm khuôn mặt mà mũi mỗi người cao hay thấp, gồ hoặc hếch… Do đó, để đoán định đúng tướng số, bạn cần phải quan sát thật kỹ tính chất của mũi. Cụ thể như sau:

Xem tướng mũi gãy

Mũi gãy khiến cho tình duyên của phụ nữ lận đận

Không chỉ đối phụ nữ mà mũi gãy cũng được coi là tướng đại kỵ đối đàn ông. Kiểu mũi này đại diện cho cung tài lộc, nhân duyên, tính cách và sự nghiệp gặp nhiều trắc trở. Cụ thể, những người phụ nữ sở hữu tướng mũi gãy thường có tính cách thất thường, đôi khi bạn thấy họ đang cười tươi nhưng thực chất là đang ngấm ngầm đâm chọt sau lưng. Về sự nghiệp, sống mũi đại diện cho sự phát triển. Do đó, sống mũi gãy cho thấy họ gặp trắc trở rất nhiều trên con đường thăng tiến công danh, khiến họ lận đận trong cuộc sống, ăn bữa nay lo bữa mai. Nhân duyên khá nghèo nàn, hậu vận sẽ bị bạn bè xa lánh, con cháu bỏ rơi.

>>> Xem thêm: Xem tướng mũi tẹt: Tình duyên lận đận, công việc lẹt đẹt

Xem tướng mũi gồ

Tướng mũi gồ cho thấy sự nghiệp gặp nhiều khó khăn

Mũi gồ là tình trạng sụn và xương mũi tạo thành đường sóng gồ ghề, cảm giác sống mũi bị đứt gãy, không bằng phẳng. Có 2 loại mũi gồ: mũi gồ đơn thuần và mũi gồ hình yên ngựa (đầu mũi dài, nhọn quặp xuống). Xem tướng sống mũi gồ cho thấy số không tốt, tình duyên và sự nghiệp không được bằng phẳng. Hơn nữa, tính cách mạnh mẽ, cái tôi cao cộng với việc thích độc lập, cho mình là tài giỏi nên không có tri kỷ, sống cô độc. Nếu lấy chồng, cuộc sống cũng không được như ý bởi hôn nhân không hạnh phúc, gia đình không thịnh vượng. Mũi gồ bao nhiêu đốt thể hiện bấy nhiêu đời chồng. Vì vậy, rất nhiều người khi sở hữu dáng mũi này đều cảm thấy không hài lòng và mong muốn chỉnh sửa để thay đổi số phận.

Xem tướng mũi củ tỏi

Mũi củ tỏi có hậu vận tốt

Mũi củ tỏi có phần sống mũi trông như thân, đầu mũi và cánh mũi hợp thành củ. Một người có dáng mũi củ tỏi thường có một số đặc điểm là: sống mũi nhỏ, hẹp và thấp; đầu mũi tròn to có khuynh hướng rủ xuống một chút; còn cánh mũi bè dày che bớt một phần lỗ mũi giống với hình củ tỏi. Khi xem tướng mũi củ tỏi cho thấy không được may mắn về tình ruột thịt. Những chị em sở hữu kiểu mũi này tuy tâm địa tốt nhưng tình anh em không được tốt, vì thế chẳng nhờ cậy được gì, đôi khi còn bị bán đứng bởi người ruột thịt. Do đó, bản thân luôn tự phấn đấu, qua tuổi trung niên mới có sự nghiệp phát triển, hưng thịnh. Hậu vận tương đối tốt, sống vui vẻ bên con cháu tới già.

Xem tướng mũi trâu

Mũi trâu là người cần cù chịu khó

Mũi trâu là kiểu mũi nảy nở, đều đặn. Đầu mũi trông tương tự như mũi loài trâu; phần cao nhất của mũi, nằm giữa hai mắt và dưới ấn đường lớn rộng nhưng thấp; sống mũi không cao nhưng dài hơn mức trung bình. Những người sở hữu kiểu mũi này đều rất chăm chỉ, cần mẫn, không ngại khó khăn, gian khổ. Hậu vận vô cùng thuận buồm xuôi gió, gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Tuy nhiên, vì chi tiêu rất tiết kiệm nên đôi khi người khác hiểu lầm là keo kiệt bủn xỉn.

Xem tướng mũi giàu sang

Những người sở hữu tướng mũi to, mũi túi mật, mũi rồng, mũi dọc dừa… đều có tướng phú quý. Trong đó, mũi to là kiểu phổ biến, thường gặp nhất. Xem tướng mũi to thấy rằng đường tiền tài xán lạn, đạt được danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Những người sở hữu tướng mũi này sống có tình có nghĩa nên được chồng con và mọi người yêu thương. Dù là phận nữ giới nhưng họ cũng thích làm chủ, đứng trên người khác và ít khi chịu thua kém bất kỳ ai. Vì thế đôi khi làm chồng chạnh lòng, cảm thấy thua kém.

Mũi to là tướng mũi giàu sang

Hơn nữa, họ cũng được đánh giá cao hơn người chồng bởi con người vô cùng hào phóng, biết giữ chữ tín và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Phụ nữ có tướng mũi to thường là người học rộng tài cao, thông minh tài trí hơn người và rất giỏi giao tiếp. Vì vậy, đa số họ thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và dù có gặp phải khó khăn nào cũng đều được quý nhân giúp đỡ. Do đó, lấy được vợ tướng mũi to là phúc phần của người chồng.

Xem tướng mũi kỳ lân

Mũi kỳ lân có đường tình duyên hạnh phúc

Xét về mặt tổng thể, mũi kỳ lân nhìn trực diện tạo sự mất cân xứng, thiếu đi sức hút. Dáng mũi quá cồng kềnh, thô kệch so với tổng thể khuôn mặt. Hơn nữa, vì vị trí của mũi nằm ở trung tâm khiến cho khuôn mặt kém sắc. Do đó, ở phương diện thẩm mỹ những người phụ nữ sở hữu tướng mũi kỳ lân không được đánh giá cao. Tuy nhiên, xem tướng mũi lân, xét về vận mạng họ là người có tài lãnh đạo, tình duyên suôn sẻ, may mắn, tìm được bến bờ hạnh phúc. Được cái này thì mất cái kia nên chuyện làm ăn không được thuận lợi dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, mất mát hao tiền hao của.

Xem tướng người mũi diều hâu

Mũi diều hâu là người gian tà, ác dâm

Những chị em sở hữu tướng mũi diều hâu đều không gây được thiện cảm với người đối diện bởi tướng mũi dòm mồm, phá gia chi tử, không biết lo liệu công việc. Hơn nữa, đa phần những người sở hữu dáng mũi này thường là người gian tà, ác tâm. Vì vậy, khi làm ăn với những người phụ nữ có tướng mũi diều hâu bạn phải cẩn trọng.

Xem tướng trước khi sửa mũi

Chiếc mũi là một trong những bộ phận quan trọng, không chỉ quyết định diện mạo mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh, đường tình duyên thậm chí cung tài lộc, vì thế nhiều người hiện nay đã không ngần ngại xem tướng nâng mũi trước khi sửa. Việc xem tướng này, giúp bạn có dáng mũi cân đối, hài hòa với tổng thể gương mặt.

Xem tướng trước khi sửa giúp bạn sở hữu chiếc mũi đẹp

Hơn nữa, khoa học cũng đã chứng minh, con người thường bị thu hút bởi trực giác tiền định và cái đẹp trong lần gặp đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều chị em rất cẩn thận, không chỉ xem tướng mũi tổng quát mà còn xem tướng sống mũi và xem tướng lỗ mũi trước khi sửa, cải biến số mệnh và xóa bỏ nỗi tự ti về khuyết điểm trên gương mặt. Nhờ đó có nhiều cơ hội và sự được lựa chọn trong cuộc sống, dễ chạm đến thành công.

Qua đây thấy được rằng, xem tướng mũi đàn bà cũng cho bạn biết nhiều điều về các khía cạnh trong cuộc sống của một con người. Từ đây, giúp bạn hiểu rõ về số mệnh, phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu để thành công hơn trong cuộc sống.