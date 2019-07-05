Xem tướng phụ nữ ‘tiêu hoang’ khiến đàn ông chạy dài, không ai dám lấy

Xem tướng phụ nữ không biết giữ tiền, có bao nhiêu cũng tiêu xài hết, đàn ông nên cẩn thận. Tiền bạc rơi vào tay họ chẳng mấy chốc lại đổ hết vào quần áo, mỹ phẩm, son phấn.

Phụ nữ có tướng mạo này không có khái niệm tiết kiệm. Hai môi không khép chặt vào nhau, để lộ răng thể hiện sự hao tài tốn của. Người có đặc điểm này không giữ được tiền trong người quá lâu. Nếu không có tiền, họ cũng vay mượn cho bằng được để thỏa mãn chính mình. Nếu lấy phải kiểu người này, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý sẽ mất nhiều tiền của.

Mũi là bộ phận đại diện cho đường tài lộc của người phụ nữ. Người có đặc điểm mũi hếch thường tài lộc không giữ được lâu. Vận mệnh của bạn không gặp nhiều may mắn, có tiền cứ tiêu xài không biết chừng mực.

Phụ nữ mũi hếch thường tiêu xài hoang phí - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bất chấp đúng sai, có tiền là vung tay quá trán nên thường vay mượn khắp nơi. Bạn có tâm hồn thích mua sắm, hưởng thụ nên thường không kiểm soát được bản thân. Đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông sợ hãi và muốn tránh càng xa càng tốt.

Gò má thấp

Người phụ nữ có nét tướng này thể hiện đường tài chính không tốt. Bạn chăm chỉ làm việc nhưng có tính tiêu hoang nên tiền không cánh mà bay trong tích tắc. Bạn không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi nhìn thấy quần áo đẹp, túi xách hàng hiệu...

Phụ nữ có gò má thấp làm cả đời cũng không dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có đặc điểm này làm cả đời cũng không dư dả được bao nhiêu, thậm chí còn dùng cả thanh xuân chỉ để trả nợ. Mỗi tháng đến lương là để thanh toán nợ nần chứ trong người không có tiền phòng thân.

Lông mày đứt, sợi thô nhỏ, có màu vàng

Phụ nữ có nét tướng này không giữ được của, không biết tính toán cho cuộc đời của mình. Bạn không biết nhìn xa trông rộng. Ngày hôm nay làm được bao nhiêu là tiêu hết, mai lại vay mượn. Cuộc sống của bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thế nên có thể nói tài sản của bạn chỉ toàn là con số âm.

Răng thưa, không đều

Phụ nữ có răng thưa thường không kiểm soát được tài chính của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có răng thưa, không đều là người không có khả năng kiểm soát tài chính. Bạn thích gì mua nấy, mua trước rồi nghĩ sau. Chỉ biết tiêu xài thoải mái bất chấp hậu quả. Người có tướng mạo này có núi tiền tiêu cũng hết, làm cả đời không dư dả được gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm