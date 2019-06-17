7 nét tướng phụ nữ có số lận đận khi còn trẻ, qua tuổi trung niên mới đổi đời

Dưới đây là những nét tướng cho thấy phụ nữ có số khổ khi còn trẻ, làm gì cũng không suôn sẻ, chỉ khi đến tuổi trung niên mới ăn sung mặc sướng, hưởng lộc trời ban.

Một phần vì họ không có đủ năng lực, kinh nghiệm để đối mặt với khó khăn. Chỉ khi qua tuổi trung niên, họ mới có ý chí kiên định, công việc làm ăn phất lên, giàu có đổi đời.

Phụ nữ có nét tướng này là người dễ bị lay động. Hễ có chuyện gì khó khăn là họ nghĩ đến việc bỏ cuộc, làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Còn trẻ bồng bột, hay nghe lời người khác nên thất bại rất nhiều.

Trán ngắn

Người có phần trán ngắn thường có số khổ, long đong lận đận trong công việc lẫn tình duyên hơn bạn bè cùng trang lứa. Họ làm gì cũng gây ra nhiều sai lầm, không có năng lực tự giải quyết những vấn đề của bản thân.

Người có trán ngắn thường gặp khó khăn thời trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời những người có đặc điểm này thường than thân trách phận, không có ý chí cầu tiến. Tuy nhiên khi bước qua tuổi trung niên, suy nghĩ của họ dần thay đổi và vận mệnh có nhiều biến chuyển tích cực hơn.

Tai ngửa về sau

Người có đặc điểm này thường gặp khá nhiều chuyện khó khăn khi còn trẻ. Nếu chịu khó học hỏi, chăm chỉ thì về tuổi trung niên vận trình sẽ khá hơn. Còn nếu ăn chơi, buông thả bản thân thì sẽ không bao giờ thành công được.

Muốn thoát khỏi nợ nần, vay mượn, thiếu thốn tiền bạc, chỉ khi bước sang tuổi 50 mọi việc mới tươi sáng hơn. Vận trình của những người có đặc điểm này thường không thuận khi còn trẻ, nhưng về sau sẽ có quả ngọt.

Gò má cao

Người phụ nữ có gò má cao thường lận đận về đường tình duyên. Họ thuộc kiểu người không có năng lực giao tiếp, ăn nói kém duyên nên thường bị người khác xa lánh, không ưa.

Người có gò má cao khắc với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục được khuyết điểm này, họ nên khéo léo hơn, "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói để không làm phật lòng người khác. Nếu chăm chỉ và thay đổi bản thân, vận trình của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi.

Đôi môi dày

Những người có đặc điểm này thường khá tin tưởng người khác. Thời trẻ bồng bột, nghe lời bạn bè hùn hạp làm ăn nên thường thất bại, kéo theo vận trình khó khăn, không có tiền tiêu xài.

Chỉ khi về tuổi trung niên, vận trình của họ mới bắt đầu khởi sắc. Khi đó họ đủ trưởng thành để tự chủ cuộc đời của mình và không còn dễ dàng tin vào những lời nói của người khác.

Cằm ngắn nhỏ

Cằm đại diện cho tài lộc của con người. Người có chiếc cằm nhỏ, ngắn thường có số phận nghèo khổ, tiền làm bao nhiêu tiêu cũng không đủ. Thời trẻ thiếu nợ, vay mượn nhiều nên thường dùng cả thanh xuân để trả nợ. Đến khi trung niên, họ mới có khối tài sản ổn định.

Hai cằm

Phụ nữ hai cằm thường long đong lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Người hai cằm có số phận khó khăn, vất vả hơn người thường gấp nhiều lần. Họ thường dính phải nhiều họa thị phi từ đồng nghiệp, bạn bè. Đi làm thường bị nói xấu, hãm hại khiến con đường công danh không khởi sắc. Đến tuổi trung niên, vận trình của họ mới khá hơn một chút.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm