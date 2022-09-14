Vào đúng 3h chiều mai (thứ 5): Sao Thiên Mã chiếu mệnh, 3 tuổi có căn phú quý, vận may ập đến không ngừng, mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa, an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị

Mão là những người sống lý trí, chu đáo và tài năng. Người tuổi này luôn đặt gia đình ở một vị trí đặc biệt trong tim. Có thể nói rằng, tuổi Mão làm gì cũng hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để lo cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất.

Đường công danh lại có dấu hiệu tăng tiến. Nếu trước đó bản mệnh có lỡ mắc phải sai sót thì hãy cố gắng tìm cách sửa sai ngay thay vì cố che giấu nó đi. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến nếu như bạn biết cách thể hiện tài năng của mình đúng nơi đúng chỗ.

Theo tử vào đúng 3h chiều mai (thứ 5), con giáp tuổi Mão nên tiến hành các hoạt động cầu tài vì đó là thời điểm cát khí vượng nhất, may mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó. Họ cũng là người tự lập, không thích nhờ cậy đến ai và cũng không muốn gây rắc rối cho người khác.

Con giáp này còn được biết đến với tính cách kiên trì, không vì khó khăn gian khổ mà ngại ngần, chùn bước.

Thời gian trước, con giáp tuổi Sửu gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc của họ gặp nhiều khó khăn hoặc chỉ cầm chừng. Con giáp này dù có cố gắng nhưng vẫn không được ghi nhận. Vào đúng 3h chiều mai (thứ 5), con giáp tuổi Sửu được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc, sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Công việc của họ sau một thời gian gián đoạn, gặp khó khăn cũng bắt đầu phục hồi. Họ cũng có những sáng kiến nhằm thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi hơn. Người tuổi Sửu cũng nhận được không ít cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này có tài phú ngất trời, tiền vào nhiều như nước.

Tuổi Thìn

Đi tìm con giáp phát tài trong tháng này, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

Vào đúng 3h chiều mai (thứ 5), cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Dù là mục tiêu hay mơ ước có lớn đến đâu thì cũng đều có khả năng thành hiện thực.

Con giáp này sẽ dễ dàng nhận thấy những may mắn mà mình đang có. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp bày ra trước mắt, dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng.

Con đường phía trước hanh thông thuận lợi, người tuổi Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành, người người ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.