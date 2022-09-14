Từ 15/9 trở đi: Sổ vàng lưu tên 3 tuổi liên tiếp đón nhận hỷ sự bất ngờ, HÚT TIỀN NHƯ NAM CHÂM, vượt qua mọi u tối, vươn tới những chuỗi ngày đầy tia nắng, làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến

Từ 15/9 trở đi, tuổi Dậu là con giáp may mắn, người tuổi Dậu nhanh chóng vượt qua khó khăn đầu tuần để có thể gặt hái thành công lớn lao hơn vào khoảng thời gian sau đó.

Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy, thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, bạn, đặc biệt là người trẻ tuổi chớ nên ngại gian khó nhất thời. Việc thường xuyên học hỏi, công tác khiến bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Với kinh nghiệm và đầu óc nhanh nhạy, bạn đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên. Thậm chí, bạn định hướng công việc cho cả tập thể, dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Phương diện tài lộc chủ yếu ổn định. Thời gian tới, những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền khích lệ. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn có thể nhận thêm các công việc làm thêm với mức lương phù hợp.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Ảnh minh họa

Từ 15/9 trở đi, con giáp tuổi Dần có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dần làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tuổi Tuất

Từ 15/9 tới cuối năm, cuộc sống những người tuổi Tuất vô cùng may mắn, dễ dàng thăng quan tiến chức, thành công trong kinh doanh.

Tuất có cơ hội được thăng quan tiến chức, chóng mặt νì tἰền lương tăng theo cấp số nhân. Tuy vẫn có những trở ngại nhưng yên tâm rằng Tuất vẫn sẽ bước qua, hãy cố gắng hết mình chắc chắn ông Trời có mắt, bạn sẽ nhận lại xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Về tình cảm, bạn sẽ gặp nữ giới là quý nhân phù trợ, ví dụ làm mai mối khiến đường tình duyên trải đầy hoa hồng, có tín hiệu sẽ có tin lành trong năm mới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.