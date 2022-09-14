Tháng 10 là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con Giáp này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến đúng tháng 10 thì vận khí mới dần lên, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng.

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình, bản mệnh có khả năng hiệu triệu và khích lệ tinh thần của nhân viên.

Tuổi Tý

Bước sang tháng 10, người tuổi Tý có tài vận khá tốt, chủ yếu do họ luôn được quý nhân chiếu cố. Vốn được trời xanh ban cho sự kiên cường, lạc quan, dù κҺό κҺăn có xuất hiện thì người mệnh Hải Trung Kim cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người mệnh khác.

Ảnh minh họa

Bởi được quý nhân phù trợ, nên người mệnh này dù có gặp chuyện xui xẻo cũng sớm chuyển thành vận may, có nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nhờ đó, người tuổi Giáp Tý mệnh Hải Trung Kim sẽ có tài chính dư dả và nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Ảnh minh họa

Tháng 10 tới, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ tháng 10 đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

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