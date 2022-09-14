Từ 15h ngày 15/9: Phúc tựa Tề Thiên, 3 tuổi này tiền tài bùng nổ, vận may ngút ngàn, nối lại duyên xưa, tình cũ không rủ cũng tới

Tử vi dự báo từ 15h ngày 15/9, những con giáp dưới đây số son, tiền tài về như gió.

Tuổi Thân

Bạn thuộc con giáp khỉ tính tình tự do, dễ gần, trung thực, chân thành, từ nhỏ đã điềm đạm, tính tình rất dịu dàng, lúc nào trông cũng rất tinh tế, luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người khi hành động.

Từ 15h ngày 15/9, tuổi Thân có đường tài lộc khá suôn sẻ, tài vận thăng tiến đều đặn, tài vận hanh thông, hễ ra ngoài là trúng vận may, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên đấy bạn, cả đời sẽ không lo lắng về tiền bạc, nối lại tình xưa, tài lộc dồi dào.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên, từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình Mão luôn đủ đầy sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền.

Từ 15h ngày 15/9, nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc biệt, thần tài sẽ phù hộ độ trì, giúp con giáp này làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc. Từ đây, Mão đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn. Đường tình duyên cũng từ đó mà khởi sắc, Mão rất có thể sẽ tìm lại được người thương của mình từ những mối duyên thầm trước đó.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết trong tháng 9 con giáp may mắn chính là tuổi Mùi phần lớn các chú trâu đều có sao chiếu mệnh tốt. Cuộc sống hanh thông thuận lợi mọi việc mưu sự đều diễn ra suôn sẻ như ý.

Đặc biệt, từ 15h ngày 15/9 với những chú Dê đang làm ăn kinh doanh thì vận trình tài lộc công danh càng lên như diều gặp gió. Lời khuyên cho người tuổi Mùi là hãy tranh thủ thời gian thuận lợi này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần tốt đẹp. Sự nỗ lực ngày hôm này của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai, bởi vậy đừng bao giờ nản chí nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-15h-ngay-15-9-phuc-tua-te-thien-3-tuoi-nay-tien-tai-bung-no-van-may-ngut-ngan-noi-lai-duyen-xua-tinh-cu-khong-ru-cung-toi-502591.html