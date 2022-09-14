Từ hôm nay (14/9) đến hết tuần, Ngọc hoàng sẽ chọn ra 3 con giáp may mắn nhất, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng, cuộc sống lên hương, tình lên đỉnh, thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 05:30

Nhờ được sự ưu ái của Thần Tài nên từ hôm nay (14/9) đến hết tuần 3 con giáp này có cơ may lớn về tiền tài.

Tuổi Sửu

Thời gian vừa qua vận trình của người tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ bản mệnh có nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Tử vi cho thấy từ hôm nay (14/9) đến hết tuần người tuổi Sửu làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, nhất là về tài lộc.

Những người tuổi Sửu cũng khá hài hước và thích kết bạn. Đi tới đâu họ cũng thường được bạn bè và nhiều người biết đến. Người khác thường dùng lời tốt đẹp để nhắc đến họ.

Từ hôm nay (14/9) đến hết tuần, Ngọc hoàng sẽ chọn ra 3 con giáp may mắn nhất, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng, cuộc sống lên hương, tình lên đỉnh, thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ nay tới hết tuần được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Sửu rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ trong thời gian tới. Tuy gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong công việc nhưng bạn cũng vượt qua nhanh chóng. Nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều lộc trời ban cho sự chăm chỉ của mình.

Trong công việc, bạn có nhiều bước tiến, nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong tình duyên, bạn gặp được đúng một nửa của mình và cả hai sẽ có mối tình lâu dài. Từ nay tới hết tuần, Dậu là con giáp nằm trong danh sách được Thần Phật chiếu mệnh.

Từ hôm nay (14/9) đến hết tuần, Ngọc hoàng sẽ chọn ra 3 con giáp may mắn nhất, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng, cuộc sống lên hương, tình lên đỉnh, thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Mọi chuyện xấu đều có thể hóa giải nhẹ nhàng. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn thoải mái hơn. Những xích mích trong gia đình cũng được hóa giải. Bạn và người thân hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Việc không hay trước đó đều cho qua êm đẹp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong thời gian tới của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép.

Từ hôm nay (14/9) đến hết tuần, Ngọc hoàng sẽ chọn ra 3 con giáp may mắn nhất, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng, cuộc sống lên hương, tình lên đỉnh, thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Tương lai rất gần sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc, đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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