Từ ngày 14/9 - 24/9: 3 con giáp hợp vía Thần tài, song hỷ lâm môn, giàu bất thình lình, túi chật những tiền, két ngập những vàng, giàu sang phú quý, cả đời ấm no

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 15:18

Sau đây là danh sách 3 con giáp hợp vía Thần tài, làm gì cũng gặp may mắn, tiền thu về ngập két.

Tuổi Ngọ

Tính tích cực của người tuổi Ngọ rất mạnh, các bạn luôn luôn có trong mình một sự quyết tâm vươn lên rất mạnh mẽ, thêm nữa là nhờ tính cách lạc quan, phóng khoáng nên dù có phải đối diện với những việc khó khăn, các bạn cũng không dễ dàng từ bỏ.

Với cá tính như vậy, cuộc sống của người tuổi Ngọ rất thú vị, có nhiều trải nghiệm và đặc biệt là rất vui vẻ, thoải mái.

Có thể sẽ có những lúc, các bạn vì thiếu kiên nhẫn nên việc gặt hái thành công bị hạn chế nhưng thật tốt là những người tuổi Ngọ luôn biết tìm kiếm niềm vui trong mọi hoàn cảnh, cùng với quyết tâm thực hiện mục tiêu theo đuổi tự do rất quyết liệt, nhờ đó mà cuộc sống nhìn chung luôn dễ chịu.

Từ ngày 14/9 - 24/9: 3 con giáp hợp vía Thần tài, song hỷ lâm môn, giàu bất thình lình, túi chật những tiền, két ngập những vàng, giàu sang phú quý, cả đời ấm no - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo tử vi học, trong số 12 con giáp thì người tuổi Ngọ là người có vận may hơn người, được Quý nhân, thần Tài hết lòng giúp đỡ, gặp chuyện dữ sẽ hóa lành, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, gặp rắc rối cũng sẽ có người đứng ra giúp đỡ nên sẽ ít phải chịu các áp lực trong cuộc sống.

Với tính cách phóng khoáng trời sinh, thích tự do bay nhảy nên các bạn tuổi Ngọ luôn biết tận dụng tốt quỹ thời gian có hạn để hưởng thụ những niềm vui của cuộc sống. Đây cũng là một việc mà các con giáp khác nên học hỏi ở người tuổi Ngọ.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát hơn người. Họ luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Trong khoảng thời gian từ 14/9 - 24/9 họ sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui tài lộc. Với những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Tuổi Thìn

Nhìn chung, người tuổi Thìn cũng có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Con giáp này vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý.

Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Từ ngày 14/9 - 24/9: 3 con giáp hợp vía Thần tài, song hỷ lâm môn, giàu bất thình lình, túi chật những tiền, két ngập những vàng, giàu sang phú quý, cả đời ấm no - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tuổi Thìn cũng sở hữu những phẩm chất hơn người. Con giáp này có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Tử vi dự báo rằng từ 14/9 - 24/9, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông