Vào đúng 16h30 chiều nay (2/12), giải độc đắc 1000 tỷ chính thức gọi tên 3 con giáp này, ra đường đạp trúng hũ vàng, về nhà đón lộc từ trời rơi xuống, biết trắng thành đen, biến nghèo thành giàu

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 05:30

3 con giáp thi nhau hốt lộc, đạp trúng hố vàng, làm ăn tấn tới, bước vào giai đoạn hoàng kim, đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, tốt tính nên được lòng nhiều người và làm lãnh đạo cũng rất được lòng nhân viên. Thế nên dù ở môi trường nào Mùi cũng chứng minh được bản lĩnh của mình. Chịu khó, cần cù sáng tạo, bạn chính là người mà cấp trên cần.

Vào đúng 16h30 chiều nay, vận khí của người tuổi Mùi có sự khởi sắc. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc “bung lụa”, gặt hái thêm nhiều thành công mới. Khi đó, thu nhập của tuổi Mùi cũng tăng lên, túi tiền ngày một dồi dào, dư dả hơn.

Con giáp tuổi Mùi có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực, đường công danh rất rộng mở. Người tuổi này cần nỗ lực, dám nghĩ dám làm hơn nữa thì trong thời gian tới công việc của họ ngày càng khởi sắc, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

Vào đúng 16h30 chiều nay (2/12), giải độc đắc 1000 tỷ chính thức gọi tên 3 con giáp này, ra đường đạp trúng hũ vàng, về nhà đón lộc từ trời rơi xuống, biết trắng thành đen, biến nghèo thành giàu - Ảnh 1
Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc “bung lụa”, gặt hái thêm nhiều thành công mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sinh ra vốn dĩ ở vạch đích, chuyện gì cũng dễ dàng thuận theo ý mình. Bởi vậy, con giáp này sớm đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16h30 chiều nay là thời điểm Mão bước vào giai đoạn vàng đổi đời nhanh chóng. 

Người tuổi Mão có Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Mão vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu là đến từ công việc chính.

Mão là con giáp may mắn. Vận trình của bạn thập toàn thập mỹ, không sợ bất cứ kẻ xấu nào hãm hại, cản đường trong thời điểm này. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Nhất là về tiền bạc, bạn nên tập trung làm việc để có nguồn thu nhập ổn định.

Vào đúng 16h30 chiều nay (2/12), giải độc đắc 1000 tỷ chính thức gọi tên 3 con giáp này, ra đường đạp trúng hũ vàng, về nhà đón lộc từ trời rơi xuống, biết trắng thành đen, biến nghèo thành giàu - Ảnh 2
Người tuổi Mão có Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Mão vô cùng vượng sắc, bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và có chính kiến. Một khi đã đưa ra bất cứ quyết định nào họ sẽ theo đuổi lý tưởng của mình đến cùng, ai có can ngăn cũng vô ích. Nhờ sự ngoan cường, quyết liệt ấy nên càng về hậu vận Hợi càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Trong thời gian này, đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện.

Bản mệnh được Thần Tài sủng ái nên vận tiền bạc chạm đỉnh, muốn gì được nấy. Thời điểm này Hợi tha hồ tiêu tiền như ý mình mong muốn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước biến chuyển tốt, không còn chật vật hay túng thiếu mà sẽ trở thành đại gia giàu có khét tiếng.

Vào đúng 16h30 chiều nay (2/12), giải độc đắc 1000 tỷ chính thức gọi tên 3 con giáp này, ra đường đạp trúng hũ vàng, về nhà đón lộc từ trời rơi xuống, biết trắng thành đen, biến nghèo thành giàu - Ảnh 3
Bản mệnh được Thần Tài sủng ái nên vận tiền bạc chạm đỉnh, muốn gì được nấy, thời điểm này Hợi tha hồ tiêu tiền như ý mình mong muốn. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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