Trúng độc đắc đúng 4 ngày cuối tuần (1, 2, 3, 4/12/2022), 3 con giáp tiền tài đỏ hơn son, cuộc đời bước sang trang mới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, giàu sang đón chờ phía trước

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 02:47

3 con giáp có tài lộc tăng đều, tiền bạc rủng rỉnh, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn.

Tuổi Mão

Mão vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Thời gian này tuổi Mão ít nhất sẽ khổ tận cam lai con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi 12 con giáp cho biết, vận may ập đến dồn dập nên Mão trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Mão được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Mão làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Nhờ được Thần Tài ban phúc lộc nên họ làm gì cũng thành công. Người làm kinh doanh thì một vốn bốn lời. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận thêm nhiều cơ hội công việc. Con giáp tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, chọn đúng hướng đi nên ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Trúng độc đắc đúng 4 ngày cuối tuần (1, 2, 3, 4/12/2022), 3 con giáp tiền tài đỏ hơn son, cuộc đời bước sang trang mới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, giàu sang đón chờ phía trước - Ảnh 1
Những người tuổi Mão được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Mão làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Dần hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Đúng 4 ngày tới sẽ là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội tốt xuất hiện trước mặt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài mong đợi. Khoảng thời gian này, tuổi Dần làm gì cũng nên mở lòng thoải mái thì tài vận mới dồi dào, có người có thể trở thành đại gia.

Trúng độc đắc đúng 4 ngày cuối tuần (1, 2, 3, 4/12/2022), 3 con giáp tiền tài đỏ hơn son, cuộc đời bước sang trang mới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, giàu sang đón chờ phía trước - Ảnh 2
Tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có tính cách hiền lành , nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu thương hết mực. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không quá tham vọng nhưng luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

Trong 4 ngày tới, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Thời gian này, vận khí của Tuất sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Tuất sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

Người tuổi Tuất có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Người tuổi này còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ. Người đang đầu tư, kinh doanh cũng dễ thu lợi bất ngờ.

Trúng độc đắc đúng 4 ngày cuối tuần (1, 2, 3, 4/12/2022), 3 con giáp tiền tài đỏ hơn son, cuộc đời bước sang trang mới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, giàu sang đón chờ phía trước - Ảnh 3
Người tuổi Tuất có tài vận tăng lên, cuộc đời của họ bước sang trang mới. Người tuổi này còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, cuộc sống thăng hoa, hưởng trọn lộc trời, thành công ngoài mong đợi.

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