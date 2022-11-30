Bắt đầu từ 1/12, Phật Bà nâng đỡ, TOP 4 con giáp biến nguy thành an, biến hung thành cát, hốt hết lộc trời mở lối vinh hoa, phúc khí tràn trề, biệt thự, siêu xe nắm chắc trong tay

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:02

3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc và sự nghiệp đều thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc vượng phát.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu cuộc sống cực kỳ thăng hoa, phát tài. Đặc biệt, trong thời gian này, những người tuổi Dần sẽ đạt được nhiều mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. 

Tử vi cho biết, bắt đầu từ 1/12, mọi khó khăn người tuổi Dần phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi Dần có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Đây là thời kỳ cực thịnh của con giáp may mắn, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà.

Đây chính là lúc diễn ra sự đột phá mãnh liệt của Dần. Bạn dần bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa trong công việc. Người tuổi Dần có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này may mắn được quý nhân tương phùng, hỗ trợ hết mình nên công danh hay sự nghiệp đều có những bước tiến đáng kể.

Bắt đầu từ 1/12, Phật Bà nâng đỡ, TOP 4 con giáp biến nguy thành an, biến hung thành cát, hốt hết lộc trời mở lối vinh hoa, phúc khí tràn trề, biệt thự, siêu xe nắm chắc trong tay - Ảnh 1
Đây là thời kỳ cực thịnh của con giáp may mắn, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tố chất phú quý, làm gì cũng khí chất sang trọng. Phần lớn con giáp này hiền lành, siêng năng, biết đúng giá trị cuộc sống và không ngừng nỗ lực. Tử vi bắt đầu từ 1/12, những người tuổi Mùi vừa gặp Thần Tài lại vừa được ông Tơ, bà Nguyên ban duyên. Trong thời gian này, phần lớn những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa của mình mong đợi từ lâu.

Những người tuổi này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của Mùi sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Thời gian này, tài lộc của con giáp tuổi Mùi khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, con giáp này ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Bắt đầu từ 1/12, Phật Bà nâng đỡ, TOP 4 con giáp biến nguy thành an, biến hung thành cát, hốt hết lộc trời mở lối vinh hoa, phúc khí tràn trề, biệt thự, siêu xe nắm chắc trong tay - Ảnh 2
Tuổi Mùi hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết là người khéo ăn khéo nói, giỏi phán đoán tình hình. Là người hòa đồng, thích giao lưu, kết bạn, con giáp này đi đến đâu cũng được người yêu , kẻ mến. Khi gặp khó khăn, họ sẽ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ, giúp biến nguy thành an. Trong thời gian này, người tuổi Tuất được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Bắt đầu từ 1/12, tài lộc của con giáp tuổi Tuất khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, con giáp này ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai. Tuổi Tuất hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Những điềm lành sẽ đến với tuổi Tuất, nhất là về đường tài lộc. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với những cố gắng trong khoảng thời gian vừa qua. Vận may của người tuổi Tuất tăng lên đáng kể. Con giáp có nhiều bước đột phá đáng kể, cơ hội muôn nơi tìm đến. Sức sáng tạo đem về cho Tuất sự đổi vận đáng mong chờ.

Bắt đầu từ 1/12, Phật Bà nâng đỡ, TOP 4 con giáp biến nguy thành an, biến hung thành cát, hốt hết lộc trời mở lối vinh hoa, phúc khí tràn trề, biệt thự, siêu xe nắm chắc trong tay - Ảnh 3
Trong thời gian này, người tuổi Tuất được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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