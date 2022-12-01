Tử vi 7h sáng thứ Sáu (2/12/2022), Thần Tài đợi sẵn ở cửa, 3 con giáp được 'ơn trên' phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, tưng bừng hái tiền tỷ, cuộc sống 'một bước lên mây', nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 07:38

3 con giáp tài lộc nhân đôi, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két.

Tuổi Tuất

Tử vi học chỉ ra tuổi Tuất là con giáp cực kỳ may mắn và thành công. Con giáp này được thần Tài phù hộ nên kiếm được bộn tiền. Với đường tài lộc sáng sủa, tuổi Tuất có thể thoải mái chi tiêu, không những vậy còn có của ăn của để dành cho thời gian tới. Người tuổi Tuất được chỉ ra sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn những người khác.

Đúng 7h sáng ngày 2/12, tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không những thế, con đường tình duyên của con giáp may mắn cũng đào hoa không kém, Tuất đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vận thế tam hợp cộng thêm được thần tài chiếu cố nên người tuổi Tuất gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Cơ hội thăng tiến, đổi đời sau một đêm là hoàn toàn có thực với con giáp này. Tài vận của Tuất bùng nổ, tiền cứ ập vào nhà lũ lượt khiến họ không muốn cũng phải giàu, tiền chất chật nhà.

Tử vi 7h sáng thứ Sáu (2/12/2022), Thần Tài đợi sẵn ở cửa, 3 con giáp được 'ơn trên' phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, tưng bừng hái tiền tỷ, cuộc sống 'một bước lên mây', nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ - Ảnh 1
Với đường tài lộc sáng sủa, tuổi Tuất có thể thoải mái chi tiêu, không những vậy còn có của ăn của để dành cho thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Mùi đều biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết phát huy đúng chỗ đúng lúc, ngoài ra Mùi có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính tài năng của mình.

Tử vi 7h sáng ngày 2/12 cho biết, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này, người cầm tinh con Dê làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng hãnh diện về bạn. Trên con đường tài lộc người tuổi Mùi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. 

Mùi sẽ giải quyết êm đẹp tất cả mọi thứ. Họ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn.

Tử vi 7h sáng thứ Sáu (2/12/2022), Thần Tài đợi sẵn ở cửa, 3 con giáp được 'ơn trên' phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, tưng bừng hái tiền tỷ, cuộc sống 'một bước lên mây', nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ - Ảnh 2
Trên con đường tài lộc người tuổi Mùi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Khỉ có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Đúng 7h sáng ngày 2/12, đây là thời gian hoàng kim của người tuổi Thân. Những nỗ lực của người tuổi Thân sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Tuổi Thân cũng sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Thân sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Cuộc sống tuổi Thân có nhiều bước tiến bất ngờ. Dù có một năm không mấy thành công khi mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ nhưng bước qua khoảng thời gian này, tiền tài, công việc của tuổi Thân đều sẽ được khai thông, vận may lội ngược dòng.

Tử vi 7h sáng thứ Sáu (2/12/2022), Thần Tài đợi sẵn ở cửa, 3 con giáp được 'ơn trên' phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, tưng bừng hái tiền tỷ, cuộc sống 'một bước lên mây', nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ - Ảnh 3
Tuổi Thân sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Thân sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

15h ngày 1/12: Thần Tài ưu ái, Thần May mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, sự nghiệp và cuộc sống viên mãn vượt trội

3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, cuộc sống thăng hoa, hưởng trọn lộc trời, thành công ngoài mong đợi.

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