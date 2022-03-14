Vào đúng 15h ngày 15/3, vận trình lên hương, tài lộc nhiều vô kể, 3 con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, làm ăn phát đạt, HOÀNG KIM đầy nhà, TIỀN BẠC đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 00:32

Vào đúng 15h ngày 15/3, 3 con giáp may mắn làm 1 lời 10, tiền tiêu thả ga chẳng cần nhìn giá. Bản mệnh thực hiện được những nguyện ước xưa nay.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bước sang 15h ngày 15/3 vận trình trở nên tươi sáng hơn. Con giáp không ngại khó khăn, luôn giữ tâm thế sẵn sàng để đối mặt với thử thách nên nhanh chóng có được thành tích nhất định. Dưới sự giúp sức của quý nhân, con giáp thuận lợi hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thậm chí còn vượt dự kiến ban đầu. Con giáp may mắn rất nhanh sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên cũng như một tượng đài trong mắt mọi người.

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Người tuổi Tỵ bước sang 15h ngày 15/3 vận trình trở nên tươi sáng hơn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 15h ngày 15/3 vận trình có nhiều khởi sắc. Con giáp dù trước đó xui rủi đến đâu cũng có thể hóa nguy thành an, giành được nhiều thành công vang dội. Ngoài ra, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp trong thời gian này. Vài người trong số họ còn giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Tuất hãy nắm chắc thời cơ để gia tăng thu nhập.

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Người tuổi Tuất trong 15h ngày 15/3 vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi vào đúng 15h ngày 15/3 hanh thông, xuôi thuận. Nếu đang có ý định kinh doanh thì bản mệnh hãy bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Vận trình đang lên, con giáp có thể thu về một khoản tiền cực khủng. Trong trường hợp bạn là người làm công ăn lương và quyết lựa chọn một cuộc sống nhàn hạ thì trong thời gian này, bạn thậm chí không làm gì thì tiền tài cũng tự tìm đến. Công việc đã vào quỹ đạo, Hợi chỉ việc ngồi chơi đếm tiền.

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Sự nghiệp của người tuổi Hợi vào đúng 15h ngày 15/3 hanh thông, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viếc chỉ mang tính tham khảo.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mùi sự nghiệp thăng hoa, tích lũy được nhiều tiền của. Trong khi đó, người tuổi Dậu vận trình đen đủi, tài lộc thất thoát do tiểu nhân mưu hại.

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