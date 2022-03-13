Tích phước được tiền, khó khăn lùi bước, 3 con giáp phát tài phát lộc, may mắn trăm bề, vận trình lên hương, làm gì cũng có quý nhân phù trợ trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 00:56

Trong 9 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, công danh phát triển, có được cuộc sống giàu sang.

Tuổi Dần

Trong 9 ngày, người tuổi Dần liên tiếp gặp may. Con giáp phá vỡ những định kiến, thực hiện thành công những ý tưởng của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của người xung quanh. Mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển cực kỳ tốt. Bản mệnh có thể gặp gỡ được quý nhân phù trợ hết mình trong tương lai. Với sự giúp đỡ của người này, con giáp may mắn này sẽ như hổ mọc thêm cánh, vững bước trên con đường trải đầy hoa hồng của thành công.

con giap may man 1
Trong 9 ngày, người tuổi Dần liên tiếp gặp may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 9 ngày tới, người tuổi Thìn phất lên giàu sang, tài lộc đầy ấp. Công việc thuận lợi, con giáp có khả năng chạm đến những thành công mà hiếm người cùng tuổi nào có được. Lợi nhuận thu về không ngớt, bản mệnh chẳng những xây dựng được cuộc sống dư dả cho bản thân mà còn giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Phúc đức đi kèm tài lộc, con giáp càng cho đi sẽ càng nhận lại những điều may mắn.

con giap may man 2
Trong 9 ngày tới, người tuổi Thìn phất lên giàu sang, tài lộc đầy ấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vận trình hanh thông, tài lộc xuôi thuận trong 9 ngày tới. Con giáp với khả năng xoay chuyển tình thế đã đầy lùi được những khó khăn bất ngờ xảy ra. Bản mệnh chứng minh năng lực của bản thân, thuận lợi thăng quang tiến chức. Tài lộc của con giáp trong giai đoạn này cũng vì thế mà gia tăng đáng kể. Bên cạnh thu nhập ổn định từ công việc chính, Dậu còn có được một khoản thu không nhỏ từ những phi vụ làm ăn trước đó. Nhìn chung, vận trình những ngày sau này của bạn không có gì đáng ngại.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu vận trình hanh thông, tài lộc xuôi thuận trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 5 ngày tới (14/3 - 18/3), vàng thật không sợ lửa, 3 con giáp cố gắng hết mình vươn tới thành công, tiền bạc chất đống, hỷ sự đầy nhà, trở thành đại gia nghìn tỷ

Tử vi 5 ngày tới (14/3 - 18/3), vàng thật không sợ lửa, 3 con giáp cố gắng hết mình vươn tới thành công, tiền bạc chất đống, hỷ sự đầy nhà, trở thành đại gia nghìn tỷ

Tử vi 5 ngày tới (14/3 - 18/3), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, vận trình lên hương, công danh thăng tiến không ngừng nghỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con gáp tử vi tử vi con giáp 9 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'