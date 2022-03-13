Cuộc sống 'nở hoa', công danh vượng sắc, 3 con giáp bứt quá tài vận, xuôi thuận vận trình, đón nhận nhiều điều tốt lành trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 00:00

Trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Trong 100 ngày tới, người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. Đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Thân hãy hết sức cố gắng nhé.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

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Trong 100 ngày tới, người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 100 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc. Quý nhân giúp đỡ khiến con giáp có được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp.  Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

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Người tuổi Tỵ trong 100 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 100 ngày nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội đang đến để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của riêng mình. Có thể thấy, tài lộc của con giáp vô cùng tươi sáng. Bạn gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra thuận lợi. Càng nhiều sóng gió thì tình cảm lại càng được thắt chặt. Sau cùng, hai người càng thêm trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Người tuổi Tuất trong 100 ngày nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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