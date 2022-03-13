Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Vào thứ Hai, người tuổi Tý gặp nhiều rắc rối. Con giáp đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Bản mệnh hãy giữ sự bình tĩnh trong cách cư xử và bảo vệ quan điểm của mình.

Xem tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình của tuổi Sửu trong thứ Hai diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù thuộc lĩnh vực nào nhưng nếu có sự tham gia của con giáp đều tiến hành suôn sẻ. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến cho bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Về phương diện tài lộc cũng khiến con giáp phải lo phiền. Thu nhập của bản mệnh tuy ổn định nhưng không cao, khổng đủ cho khoản chi tiêu trong cuộc sống. Tý đang suy nghĩ đến việc tìm kiếm một môi trường phát triển tốt hơn.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định.

Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Mão

Mọi việc người tuổi Mão trong thứ Hai đều diễn ra tương đối khó khăn. Nhiều phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc khiến con giáp không kịp xoay sở. Tất bật ngược xuôi, bản mệnh làm mãi mà vẫn không hết việc. Bên cạnh đó, thái độ đối diện với mọi thứ đã xảy ra cũng rất quan trọng. Mão cần cố gắng kiểm soát tính nóng nảy của mình.

Tình cảm lục đục, Mão và nửa kia nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Đôi bên lại chẳng ai chịu nhường nhịn ai mà cứ cố cho rằng mình đúng. Mối quan hệ rơi vào ngột ngạt.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình tụt dốc bất thường. Sự lơ là, thiếu tập trung dẫn con giáp đến những sai lầm trong công việc. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng chúng mất nhiều thời gian để sửa chữa. Đây cũng không phải là ngày thích hợp để Thìn bắt đầu một dự án hay kế hoạch mới. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao xung quanh, tránh tin lời tiểu nhân mà tiêu tan sự nghiệp.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp có được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc. Thậm chí, con giáp còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, đây là lộc trời cho nên con giáp hãy dùng tiền vào những việc có ích, chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Tình cảm của bản mệnh với nửa kia thăng hoa hơn bao giờ hết. Nếu không có gì thay đổi, cặp đôi có thể sẽ có một cái kết viên mãn trong vòng vài tháng tới.

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai đón nhận nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Ngọ

Trong thứ Hai, công việc của người tuổi Ngọ diễn ra không dễ dàng. Con giáp dễ làm mất lòng đồng nghiệp vì những lời nói vô ý. Con giáp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không nên vui đùa quá trớn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Chuyện tình cảm của con giáp không có gì khởi sắc. Sự im lặng đôi lúc là con dao hai lưỡi ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn. Bạn nên tìm cách để tăng kết nối giữa hai người, hâm nóng mối quan hệ.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình ổn định trong thứ Hai. Được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên công việc công việc của con giáp tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng.

Vận trình tài lộc của con giáp hanh thông, phát triển. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai được cát tinh nâng đỡ, trao khá nhiều cơ hội thuận lợi để thăng tiến. Bản mệnh có được cơ hội phát huy được năng lực, khẳng định vị trí của mình. Vấn đề tài lộc của con giáp cũng không có gì đáng ngại. Con giáp có thể mua cho mình những món đồ giá trị như phần thưởng cho mọi cố gắng trước kia.

Trong tình cảm, bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên quý trọng nhau nhiều hơn. Cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Người tuổi Thân trong thứ Hai được cát tinh nâng đỡ, trao khá nhiều cơ hội thuận lợi để thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong thứ Hai lên xuống thất thường. Dưới sự tác động của tiêu nhân, con giáp khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu hoạ khôn lường. Tài lộc của bạn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tiền tài ngày càng thất thoát, bản mệnh đứng trước nguy cơ mất hết tất cả.

Chuyện tình cảm của Dậu có nhiều biến động. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cả hai nghi kỵ lẫn nhau.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Tuất

Bị Hung Tinh chiếu mệnh nên vận xui liên tục tìm đến người tuổi Tuất trong thứ Hai. Vẫn có người muốn giúp đỡ con giáp nhưng bạn lại quá đa nghi và quyết không đón nhận sự nhiệt tình này.

Vấn đề tài chính của bạn đáng báo động. Con giáp nên hạn chế cho người quen vay mượn tiền bạc vì khả năng cao sẽ không đòi lại được mà còn mất luôn tình cảm trước đó.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi tiến triển tốt trong thứ Hai. Tam Hội ghé thăm cũng là lúc quý nhân xuất hiện giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình.

Chuyện tình cảm của con giáp tiến triển rất yên bình và ổn định. Cà hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.