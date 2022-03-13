Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mùi sự nghiệp thăng hoa, tích lũy được nhiều tiền của. Trong khi đó, người tuổi Dậu vận trình đen đủi, tài lộc thất thoát do tiểu nhân mưu hại.

Xem tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Tý

Vào thứ Hai, người tuổi Tý gặp nhiều rắc rối. Con giáp đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Bản mệnh hãy giữ sự bình tĩnh trong cách cư xử và bảo vệ quan điểm của mình.

Về phương diện tài lộc cũng khiến con giáp phải lo phiền. Thu nhập của bản mệnh tuy ổn định nhưng không cao, khổng đủ cho khoản chi tiêu trong cuộc sống. Tý đang suy nghĩ đến việc tìm kiếm một môi trường phát triển tốt hơn.

tu vi thu hai ngay 1432022 1
Vào thứ Hai, người tuổi Tý gặp nhiều rắc rố - Ảnh minh họa: Internet

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Sửu

Vận trình của tuổi Sửu trong thứ Hai diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù thuộc lĩnh vực nào nhưng nếu có sự tham gia của con giáp đều tiến hành suôn sẻ. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến cho bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định. 

Con đường tài lộc không có gì  cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Mão

Mọi việc người tuổi Mão trong thứ Hai đều diễn ra tương đối khó khăn. Nhiều phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc khiến con giáp không kịp xoay sở. Tất bật ngược xuôi, bản mệnh làm mãi mà vẫn không hết việc. Bên cạnh đó, thái độ đối diện với mọi thứ đã xảy ra cũng rất quan trọng. Mão cần cố gắng kiểm soát tính nóng nảy của mình.

Tình cảm lục đục, Mão và nửa kia nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Đôi bên lại chẳng ai chịu nhường nhịn ai mà cứ cố cho rằng mình đúng. Mối quan hệ rơi vào ngột ngạt.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình tụt dốc bất thường. Sự lơ là, thiếu tập trung dẫn con giáp đến những sai lầm trong công việc. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng chúng mất nhiều thời gian để sửa chữa. Đây cũng không phải là ngày thích hợp để Thìn bắt đầu một dự án hay kế hoạch mới. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội tốt hơn.

 Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao xung quanh, tránh tin lời tiểu nhân mà tiêu tan sự nghiệp.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp có được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc. Thậm chí, con giáp còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, đây là lộc trời cho nên con giáp hãy dùng tiền vào những việc có ích, chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Tình cảm của bản mệnh với nửa kia thăng hoa hơn bao giờ hết. Nếu không có gì thay đổi, cặp đôi có thể sẽ có một cái kết viên mãn trong vòng vài tháng tới.

tu vi thu hai ngay 1432022 2
Người tuổi Tỵ trong thứ Hai đón nhận nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Ngọ

Trong thứ Hai, công việc của người tuổi Ngọ diễn ra không dễ dàng. Con giáp dễ làm mất lòng đồng nghiệp vì những lời nói vô ý. Con giáp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không nên vui đùa quá trớn để tránh những hiểu lầm không đáng có. 

Chuyện tình cảm của con giáp không có gì khởi sắc. Sự im lặng đôi lúc là con dao hai lưỡi ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn. Bạn nên tìm cách để tăng kết nối giữa hai người, hâm nóng mối quan hệ.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình ổn định trong thứ Hai. Được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên công việc công việc của con giáp tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. 

Vận trình tài lộc của con giáp hanh thông, phát triển. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai được cát tinh nâng đỡ, trao khá nhiều cơ hội thuận lợi để thăng tiến. Bản mệnh có được cơ hội phát huy được năng lực, khẳng định vị trí của mình. Vấn đề tài lộc của con giáp cũng không có gì đáng ngại. Con giáp có thể mua cho mình những món đồ giá trị như phần thưởng cho mọi cố gắng trước kia.

Trong tình cảm, bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên quý trọng nhau nhiều hơn. Cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

tu vi thu hai ngay 1432022 3
Người tuổi Thân trong thứ Hai được cát tinh nâng đỡ, trao khá nhiều cơ hội thuận lợi để thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong thứ Hai lên xuống thất thường. Dưới sự tác động của tiêu nhân, con giáp  khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu hoạ khôn lường. Tài lộc của bạn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tiền tài ngày càng thất thoát, bản mệnh đứng trước nguy cơ mất hết tất cả.

Chuyện tình cảm của Dậu có nhiều biến động. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cả hai nghi kỵ lẫn nhau.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Tuất

Bị Hung Tinh chiếu mệnh nên vận xui liên tục tìm đến người tuổi Tuất trong thứ Hai. Vẫn có người muốn giúp đỡ con giáp nhưng bạn lại quá đa nghi và quyết không đón nhận sự nhiệt tình này.

Vấn đề tài chính của bạn đáng báo động. Con giáp nên hạn chế cho người quen vay mượn tiền bạc vì khả năng cao sẽ không đòi lại được mà còn mất luôn tình cảm trước đó.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi tiến triển tốt trong thứ Hai. Tam Hội ghé thăm cũng là lúc quý nhân xuất hiện giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình.

Chuyện tình cảm của con giáp tiến triển rất yên bình và ổn định. Cà hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tích phước được tiền, khó khăn lùi bước, 3 con giáp phát tài phát lộc, may mắn trăm bề, vận trình lên hương, làm gì cũng có quý nhân phù trợ trong 9 ngày tới

Tích phước được tiền, khó khăn lùi bước, 3 con giáp phát tài phát lộc, may mắn trăm bề, vận trình lên hương, làm gì cũng có quý nhân phù trợ trong 9 ngày tới

Trong 9 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, công danh phát triển, có được cuộc sống giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi thứ Hai Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'