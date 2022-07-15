Vào 9h sáng thứ 7 (16/7): 3 con giáp vận mệnh xoay chiều, Thần Tài chiếu cố, phúc dày mệnh lớn, đổi vận giàu sang, công danh rực rỡ, phát tài phát lộc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Họ cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.

Con giáp tuổi Dậu lại được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngời. Vận may nối tiếp vận may, mọi chuyện của người tuổi Dậu trong tháng tới sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, họ cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì mới có khả năng tích lũy tài sản, giàu có trong thời gian tới.

Thời gian trước, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều áp lực, khó khăn về kinh tế, hao tài, tốn của. Vào 9h sáng ngày thứ 7 (16/7), con giáp tuổi Dậu có sự khởi sắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài dư dả.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh, nhanh nhẹn, làm việc gì cũng hết mình và rất có trách nhiệm. Chính vì thế, sự nghiệp của họ được phát triển cũng là điều xứng đáng.

Các nguồn thu phụ của người tuổi Thân tăng lên phi mã, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều, tin vui liên tiếp đến với con giáp này.

Ảnh minh họa

9h sáng ngày thứ 7 (16/7) sẽ bắt đầu thời kỳ đại phát tài của người tuổi Thân, con giáp này phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư kiếm lời. Tuổi Thân cực linh hoạt tận dụng mọi cách để kiếm về những khoản tiền khổng lồ nhằm làm dày thêm các khoản tích lũy.

Tuổi Ngọ

Nửa đầu năm 2022 là giai đoạn người tuổi Ngọ xây dựng nền tảng, nửa cuối năm là lúc gặt hái niềm vui. Với cục diện Tam Hợp Thái Tuế, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trải suốt năm nay.

Vào 9h sáng ngày thứ 7 (16/7), tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, làm đâu thắng đấy, mọi sự thuận lợi suôn sẻ. Trong chuyện tình cảm, lứa đôi cũng rất hòa hợp, yêu thương nhau.

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