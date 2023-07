Tử vi 12 con giáp ngày thứ 6 (15/7): Dần xởi lởi trời cho, Thân nhiều tin vui bất ngờ trong khí đó Hổ lại căng như dây đàn

Tuổi Sửu

Công việc: Tuổi Sửu sẽ có phần thiệt khi làm ăn với những người lớn tuổi vì bạn không có suy nghĩ thâm sâu hơn họ. Vận trình tài lộc kém sắc khiến cho tuổi Sửu chịu nhiều lo lắng hơn.

Tình cảm: Con giáp này luôn mong cầu những thứ quá tầm tay bản thân, người bạn đời của bạn cũng như thế.

Cẩn trọng: Con giáp này yên ổn về mọi mặt nhưng vấn đề chính không thể giải quyết.

Tuổi Dần

Công việc: có phần hơi căng thẳng. Mặc dù là người có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng thời gian gần đây có vẻ như bạn hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn.

Tình cảm: Vận lâm Tương Hại cho thấy nhiều người đang trong mối quan hệ căng thẳng, suýt chia tay, đổ vỡ. Một số gia đình sắp tiễn người thân đi xa làm ăn hoặc có xích mích nhỏ trong dòng họ vì chuyện cha mẹ, tiền bạc.

Tài lộc: Nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa nên khá khởi sắc, đây chính là điểm sáng trong ngày. Với những ai làm kinh doanh thì đây là một ngày buôn may bán đắt, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Mão

Công việc: Mão Thìn Tương Hại cho thấy cơ hội tốt xuất hiện nhưng nếu tuổi Mão không nhanh tay, chúng sẽ tuột khỏi tầm với của bạn. Nếu không thể tự mình thực hiện kế hoạch, bạn có thể tìm thêm đối tác. Tuy nhiên, bạn cần chọn người thật cẩn thận, đảm bảo là bên kia cũng cam kết gắn bó với cơ hội kinh doanh này như bạn.

Tình cảm: Thổ - Mộc xung khắc đây không phải thời điểm tốt lành cho chuyện tình yêu. Bản mệnh trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nguyên nhân có thể do sự giảm sút thể lực của bạn. Không nên bắt tay vào một cuộc tình mới lúc này.

Tài lộc: Thời gian trước gặp không ít khó khăn nhưng cuối tháng này, tuổi Mão sẽ đỡ vất vả hơn, dần thu về những thành quả nhất định.

Tuổi Thìn

Công việc: Người tuổi Thìn hãy xác định lại mục tiêu trong sự nghiệp cá nhân trong ngày Chính Quan ghé thăm. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để bạn tiến xa hơn trong công việc. Bạn đừng quên học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực của mình, điều đó sẽ giúp ích cho bạn trong những trường hợp bất ngờ.

Tình cảm: Chuyện tình cảm không có gì để bạn phải bận tâm vì người đó cũng luôn yêu thương bạn mà thôi. Mão Thìn Tương Hại nên những kế hoạch mà bạn đang lên đều có vẻ như không thuận lợi cho lắm. Tình hình tài chính ở mức đủ chi tiêu.

Tuổi Tỵ

Công việc: Thiên Ấn mang lại cho tuổi Tỵ nhiều cơ hội hơn trong công việc nhưng bạn phải biết nắm bắt mới được.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến, con giáp này nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền hơnTình cảm: Thân Tỵ tương phá dự báo tuổi Tỵ có nhiều điều không hài lòng về người yêu của mình.

Tuổi Ngọ

Công việc: Chính Ấn giúp đỡ nên tuổi Ngọ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định bản thân mình vì thế mà bạn không cần phải lo lắng nữa. Con giáp này thường xuyên bị người khác vay mượn tiền nhưng không trả.

Tình cảm: Tình hình tình cảm được ổn định, hài hòa hơn trong những ngày tới vì vậy mà bạn rất vui vẻ.

Tuổi Mùi

Công việc: Mệnh chủ liên tục mệt mỏi vì những chuyện đang xảy ra có liên quan đến thủ tục pháp luật. Tuổi Mùi chỉ vì gia đình có sự cố nên bạn phải chi quá nhiều tiền đấy.

Tình cảm: Tử vi hôm nay tuổi Mùi cho thấy bạn có thể sẽ được gia đình giúp đỡ để có mối duyên mới đấy nhé.

Tuổi Thân

Công việc: Thân được Chính Tài tương trợ nên khá chăm chỉ cày cuốc, công danh sự nghiệp, tiền lương của tuổi này trong ngày mới khá rộng mở. Đặc biệt những người thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ gặp rất nhiều tin vui bất ngờ.

Tình cảm: Nhờ Lục Hợp cục nên vợ chồng cảm thông cho nhau, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm, biết cách chăm lo gia đình nhỏ. Tuổi này đi ra ngoài cũng hay được người khác giúp vì tính tình lương thiện, nhanh nhẹn.

Tài lộc: Ngoài ra trong ngày hôm nay tuổi Thân có điềm báo hao tài, tốn của do Hỏa khắc Kim. So với điều kiện tài chính hiện tại của con giáp này thì khoản tiền đó cũng là một khoản khá lớn. Vì vậy con giáp này làm gì cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Tuổi Dậu

Công việc: Sắp tới tuổi Dậu đang mất đi chính bản thân mình vì bị cuốn theo mục tiêu của bản thân. Tuổi Dậu những ngày sắp tới có thể có nhiều nguồn thu hơn.

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm tuổi Dậu đã có nhiều chuẩn bị tốt cho mình nhưng không ngờ vẫn bị người kia "đá".

Tuổi Tuất

Công việc: Ngày Thìn Tuất Tương Xung nhắc nhở tuổi Tuất phải bình tĩnh hơn để giải quyết những sự cố mới phát sinh do sự bất cẩn của người khác. Sự nóng giận sẽ làm mờ lý trí của bạn khiến việc nhỏ hóa to, đáng lẽ có thể giải quyết nhanh chóng thì lại kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn.

Ngày này bạn còn được khuyên nên thận trọng trong các dự án làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt người làm chủ càng nên tính toán cẩn thận, kiểm tra kỹ càng đề phòng bị đối thủ chơi xấu nhằm phá hủy uy tín trên thị trường của bạn.

Tình duyên: Đường tình duyên còn nhiều vấn đề khúc mắc khi các cặp đôi vẫn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu thẳng thắn trò chuyện với đối phương. Điều này khiến cho khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy ngày càng xa lớn, nếu không giải quyết kịp thời thì rất dễ đổ vỡ.

Tuổi Hợi

Công việc: Bạn nên giải quyết tốt việc riêng của mình, đừng lúc nào cũng để người khác giúp mình dọn dẹp đống bừa bộn. Nếu không, sự oán hận của người khác sẽ rất nặng nề, bạn có thể bị mất việc.

Tài lộc: Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, tài lộc rất tốt, bạn tìm được việc hợp ý mình nên làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng. Nhìn chung có tin kiếm tiền.

Tình cảm: Sau bữa tối, hai người có thể cùng nhau đi dạo trên đường, cùng nhau tâm sự những chuyện vui hay buồn trong ngày hôm nay, để rút ngắn khoảng cách với nhau.

