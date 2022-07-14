Từ 1/8 dương: 3 con giáp chính thức xóa nghèo, tài lộc như mưa, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Người tuổi Thân là người có nhiều phúc khí ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Bởi lẽ họ là đại diện của loài rồng, sinh vật huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết. Vì thế, người tuổi Thân thường sở hữu những khả năng phi thường và vượt trội hơn người.

Với tính cách như vậy, lại thêm có Quý nhân phù trợ, vào tháng 8 dương tới đây, tuổi Thân sẽ có rất nhiều vận may, thuận lợi suôn sẻ về mọi mặt. Đồng thời, nhờ vào sự nỗ lực và có ý chí vươn lên mạnh mẽ mà người tuổi Thìn sẽ sớm đạt được thành công.

Người cầm tinh Khỉ có tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực. Họ còn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và không ngừng tìm kiếm thành công. Nếu họ được sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì cũng không thể nào cản được ý chí vươn lên của họ. Nhờ quyết tâm cao và có mục tiêu rõ ràng mà họ sẽ vượt qua khó khăn làm nên đại sự.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bước sang tháng 8 dương lịch, Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Trâu sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề.

Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Sửu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư. Con giáp này nếu làm về truyền thông, thiết kế hay nghệ thuật, sáng tạo sẽ giàu có vô cùng.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, tháng 8 dương tới, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo