Vận trình tình duyên tháng 5, những con giáp này dính “bùa đào hoa”, tình yêu nở rộ, hạnh phúc ngập mặt.

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 22:00

Chúc mừng những con giáp dưới đây trong tháng 5 có được tình yêu của đời mình. Tham khảo bài viết dưới đây xem mình có nằm trong số đó không nhé!

Tuổi Dậu

Vận trình tình duyên tháng 5, những con giáp này dính “bùa đào hoa”, tình yêu nở rộ, hạnh phúc ngập mặt. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 5 những người tuổi Dậu gặp được lục hợp mệnh khác nên vận thế của bản thân có thể tăng vọt. Tháng này còn gặp được tuế đức hợp quý nhân nên sự nghiệp tình cảm vô cùng thuận lợi. Hãy nhẫn nại chờ đợi, sẽ có tin vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

Những bạn đang cô đơn tháng này vận đào hoa nở rộ, dị tính duyên rất vượng, có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Khi tình cảm của đôi bên càng khăng khít thì cũng chính là lúc thần tình yêu sẽ đến gõ cửa.

Ngoài vận tình cảm vượng phát ra thì tài vận của bạn cũng rất vượng. Bạn sẽ nhận được một khoản tiền lớn bất ngờ. Công việc thuận lợi, được mọi người tín nhiệm và công nhận, hãy nghiêm túc chăm chỉ làm việc chắc chắn sẽ có đền đáp xứng đáng.

Tuổi Sửu

Vận trình tình duyên tháng 5, những con giáp này dính “bùa đào hoa”, tình yêu nở rộ, hạnh phúc ngập mặt. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ cần mẫn và luôn đem đến cho người khác cảm giác trung hậu chân thật. Tuy không lãng mạn nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác an toàn.

Sang tháng 5 vận đào hoa của các bạn tuổi Sửu bắt đầu khởi sắc. Những bạn đơn thân sẽ gặp người trong mộng. Những ai đã có đôi tình cảm càng thêm mặn nồng thắm thiết.

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên tháng 5, những con giáp này dính “bùa đào hoa”, tình yêu nở rộ, hạnh phúc ngập mặt. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 5 tài vận phập phù cần đề cao cảnh giác thì ngược lại vận đào hoa vô cùng vượng. Những bạn đang FA tháng này có rất nhiều người theo đuổi và trồng cây si trước cửa nhà bạn.

Dù vào hoàn cảnh nào, dù vận thế ở các phương diện khác không được như ý thì vận tình duyên vẫn nở rộ. Các bạn đang độc thân cần tận dụng tốt cơ hội này, hãy tìm hiểu và chọn lựa lấy cho mình một người tâm đầu ý hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề

Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề

Những chuyện không vui sắp qua đi, 2 ngày cuối tháng 4, top 3 con giáp này chuẩn bị chờ đón may mắn sắp sửa ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tháng 5 top con giáp có tình yêu tháng 5 tử vi con giáp có tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng