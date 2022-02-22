Vận thế hanh thông, đúng 49 ngày tới, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, ngủ trên đống vàng, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 07:55

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thẳng thắn và đáng tin cậy. Họ là người sâu sắc và luôn đối xử với người khác một cách đàng hoàng, tử tế.

Trong năm Nhâm Dần 2022, vận thế của con giáp tuổi Ngọ sẽ rất hanh thông. Đúng 49 ngày tới, họ mở cửa đón Thần Tài. 

Năm nay, nhờ quý nhân phù trợ, con giáp tuổi Ngọ có thể đạt được mục tiêu thăng tiến, làm giàu, mua nhà tậu xe là chuyện sớm muộn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất có tinh thần trách nhiệm và có mục tiêu rõ ràng. Họ kiên cường, có chí tiến thủ. Người tuổi Tỵ hiểu rõ năng lực của mình, song không bao giờ khoe khoang về tài năng mà âm thầm tiến bước theo kế hoạch đã định. Trong lúc khó khăn, họ vẫn tỏ ra vững vàng, không chùn bước. Đây cũng chính là lý do vì sao, thành công rất hay đến với người tuổi Tỵ.

Vận thế hanh thông, đúng 49 ngày tới, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, ngủ trên đống vàng, đếm tiền sái tay - Ảnh 1

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Trong vòng 49 ngày tới, những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của bạn đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng.

Nếu nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức cũng phát tài phát lộc trong vòng 5 năm tới cũng không hề quá phô trương.

Tuổi Tuất

Tử vi 49 ngày tới đây, vận tài của tuổi Tuất khá tốt. Người làm ăn kinh doanh đang thu về được lợi nhuận khả quan. Những quyết sách trước đó là chính xác và nay là lúc bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước và đồng thời chú ý tiếp thu, sửa mình để hoàn thiện hơn.

Với nửa kia, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, bản mệnh cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Trò chuyện với nửa kia cũng khiến tuổi Tuất cảm thấy như trút đi gánh nặng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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