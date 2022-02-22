Đúng 21 ngày tới, được Ngọc Hoàng ban lộc lớn 3 con giáp TÀI LỘC phất như pháo hoa, mua ngay két sắt để đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 07:41

Đây cũng là tiền đề quan trọng để 3 con giáp này phất lên trong năm 2022. Họ có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới ngay trong năm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chính thức "chuyển mình" ngay thời khắc bước qua năm cũ. Công danh sự nghiệp của họ sẽ có bước phát triển tốt hơn.

Tử vi 21 ngày tới cho biết, họ mở cửa đón Thần Tài, vượng khí tăng cao, nhờ đó mà kiếm tiền tốt hơn. Cuộc sống sung túc, dư dả hơn cũng khiến người tuổi Sửu cũng sẽ có tâm trạng tốt hơn, nói cười suốt ngày.

Đối với con giáp tuổi Sửu đôi khi thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Và từ năm nay trở đi, họ sẽ không còn phải đi đường vòng để né tránh vật cản, sự nghiệp tiền tài cũng không còn đi xuống dốc nữa.

Đúng 21 ngày tới, được Ngọc Hoàng ban lộc lớn 3 con giáp TÀI LỘC phất như pháo hoa, mua ngay két sắt để đựng tiền - Ảnh 1

Con giáp tuổi Sửu, dù bao nhiêu tuổi thì cũng có vận khí tốt và vận may sẽ đồng hành với họ suốt cả năm. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền. Trong lĩnh vực tài chính, họ có năng lực đặc biệt, vô cùng nhạy bén, thông minh. Họ có thể tìm thấy cơ hội tốt lành cho mình ngay cả trong tình huống cấp bách, đầy khó khăn. Người khác có thể không nhìn thấy cơ hội ngàn vàng đó, nhưng với người tuổi Mùi thì không gì là không thể.

Số mệnh giàu sang của người tuổi Mùi có tới 6 phần. Tuy nhiên, không vì thế mà họ dễ dàng kiếm được món tiền khổng lồ đâu nhé. Bởi phần lớn số tiền họ kiếm được đều dựa trên khả năng thực có của mình. Họ cũng phải trải qua bao gian nan, vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó.

Tuổi Thân

Đây là thời điểm thích hợp cho những người muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc tay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Thân gặt hái được thành quả xứng đáng.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thân phất lên trong năm 2022. Thân có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới ngay trong năm.

Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Trong tháng 3 âm lịch, Thân nên thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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