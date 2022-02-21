Thần tài chỉ đích danh 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI, giàu sang nứt vách trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 22:12

Đầu tháng 3 mở ra bước ngoặt trong cuộc đời người cầm tinh con giáp tuổi Dậu. Công việc của họ đổi chiều may mắn, thu về của cải.

Tuổi Tý

Thời gian vừa qua, tuổi Tý đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy, trong 15 ngày tới, tử vi chỉ ra con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc. Từ giờ đến cuối tháng, tuổi Tý sẽ gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Bước vào thời gian này, tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống tuổi Tý khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, có cơ hội tăng lương, thăng thức. Cuộc sống thăng hoa đáng mong chờ.

Thần tài chỉ đích danh 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI, giàu sang nứt vách trong 15 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Thời gian trước, vận may của người tuổi Dậu không được như ý, liên tục gặp khó khăn, trắc trở.

Đầu tháng 3 mở ra bước ngoặt trong cuộc đời người cầm tinh con giáp tuổi Dậu. Công việc của họ đổi chiều may mắn, thu về của cải. Lúc này, con giáp tuổi Dậu không còn lo lắng về tài lộc, đếm tiền mỏi tay.

Mặt khác, đối với một số người tuổi Dậu ngay trong tuần này có thể gặp hai sao hung tinh khiến cho tài lộc và sức khỏe không được tốt lắm. 

Nếu là nữ giới có thể đề phòng bệnh phụ nữ. Một số người tuổi Dậu cũng cần giữ chế độ ăn uống nhạt, đề phòng các bệnh đường tiêu hóa. Để giữ sức khỏe, người tuổi Dậu không nên ngồi nhiều một chỗ mà năng hoạt động, nâng cao sức đề kháng.  

Tuổi Thân

Tuổi Thân thông minh lại còn bản lĩnh. Bạn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nên khó khăn dù có đến, bạn cũng chẳng ngại gì. Tử vi cho biết trong cuối tháng 2 - đầu tháng 3/2022, những người tuổi Thân vô cùng may mắn "cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc".

Đặc biệt càng bước vào thời gian cuối tháng, tuổi Thân càng dễ dàng kiếm được một hợp đồng lớn, giúp bạn có cơ hội thăng quan tiến chức. Với sự may mắn này, tuổi Thân sẽ sớm thôi cấp trên sẽ thưởng nóng cho bạn nhờ những nỗ lực hết mình.

Trong thời gian này, tuổi Thân nếu làm kinh doanh sẽ rất khởi sắc. Có vẻ như bạn đã đi đúng hướng, nắm được đúng nhu cầu khách hàng rồi nên đơn hàng về ầm ầm, tiền lời tăng lên đáng kể.

Với người làm công ăn lương, tuổi Thân được cấp trên để ý và cất nhắc, mọi việc trở nên thuận lợi. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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