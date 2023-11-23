Vận hạn 12 con giáp ngày 24/11/2023: Sửu tài lộc có chút biến động, Dậu cẩn thận rủi ro, Dần thị phi vây quanh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Sửu có khả năng giải quyết mọi khó khăn một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy giữ cho bản thân mình khiêm tốn, đừng để lòng tự hào vì sự khen ngợi từ cấp trên làm mình trở nên kiêu căng.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu ổn định và sẽ phát triển. Đừng bỏ qua những bất ngờ dễ thương từ đối phương, hãy tận hưởng hạnh phúc hiện tại và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với nửa kia của mình.

Tình hình tài chính của con giáp này đang có dấu hiệu tích cực nhờ vào các kế hoạch điều chỉnh trong kinh doanh và đầu tư. Hãy tiếp tục duy trì kế hoạch tiết kiệm và quản lý tài chính thông minh để tăng thêm khoản thu về.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Đúng 24/11/2023, con giáp tuổi Dậu thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi Dậu nếu làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Dậu cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Tuổi Dậu tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Dậu ngày càng vững vàng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần giỏi nhiều công việc cùng một lúc.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc nhiều, đảm nhận nhiều việc cùng một lúc.

Tình cảm: Tình cảm của bạn đủ lớn cho nhiều người yêu mến, mến mộ.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang được cải thiện, cố gắng làm ăn chân chính.

Sức khoẻ: Bạn luôn mong sức khoẻ ngày càng tốt hơn, cố gắng dành thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.