Đúng sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán: 3 con giáp được thần may mắn gõ cửa, tài lộc bùng nổ, ví tiền rủng rỉnh, năm mới vận đỏ như son

Bước sang năm mới 2023, mơ ước của người tuổi Mão có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Những người tuổi Mão vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tử vi học có nói, ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2023, tuổi Thìn bước qua khỏi hạn Tam Tai, con giáp này được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này luôn ở mức tốt. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm cũ, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Cuộc sống của Mão gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, bước sang năm Quý Mão 2023, phúc khí của họ càng tràn trề. Về tình duyên, năm Quý Mão cũng là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ giữa năm trở đi.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, năm Quý Mão 2023 tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Bước sang năm mới 2023, Thìn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, bước sang năm Quý Mão 2023, Thân gặp Mão chủ về bình hoà, báo hiệu một năm ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Thân sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có Thương Quan hỗ trợ, bản mệnh này nếu làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận. Về mặt sức khỏe, tuổi Thân cũng được cho là không gặp phải vấn đề gì, cả năm có thể yên tâm.

Ngoài ra, tuổi Thân trong năm 2023 có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!