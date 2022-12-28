Đúng 0h Rằm tháng Chạp: 3 tuổi vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay, tài lộc lên đỉnh, đào hoa ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 20:28

Tử vi dự báo, 3 con giáp sau đây kể từ ngày rằm tháng Chạp, vận khí có nhiều chuyển biến tài lộc đổ về như thác

Tuổi Mùi

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, đúng Rằm tháng Chạp 2022, người tuổi Mùi có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể. Tài lộc của tuổi Mùi trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào.

Đúng 0h Rằm tháng Chạp: 3 tuổi vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay, tài lộc lên đỉnh, đào hoa ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những ai thuộc lớp làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt. Đó là trái ngọt hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua của Mùi. 

Trong vòng tròn 12 con giáp, tuổi Mùi khá lận đận về cả chuyện tiền bạc lẫn tình cảm. Nhưng đúng Rằm tháng Chạp, sao đổi ngôi không ngừng, vận khí hanh thông giúp đương số làm gì cũng thuận lợi, đón tin vui liên tiếp, luôn ở thế “mở cờ trong bụng”, vui tươi chào đón năm mới Quý Mão. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Mão càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của Bồ tát. 

Đúng 0h Rằm tháng Chạp: 3 tuổi vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay, tài lộc lên đỉnh, đào hoa ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng Chạp sắp tới, con đường tài lộc của người cầm tinh con Ngựa sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. 

Trong giai đoạn này, người tuổi Ngọ nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào... Trời chẳng phụ lòng người có tâm và có tầm, thế nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ làm việc và chủ động nắm bắt thời cơ thì tất sẽ có tin báo tiền ào ào đổ về nhà.

Tuổi Dậu

Thời điểm Rằm tháng Chạp sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Dậu biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế. 

Đúng 0h Rằm tháng Chạp: 3 tuổi vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay, tài lộc lên đỉnh, đào hoa ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của bạn trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bạn thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm tháng Chạp cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi những chú Gà. 

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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