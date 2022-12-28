Sự nghiệp người tuổi Mão năm Quý Mão 2023 sẽ ra sao? Lưu ý quan trọng về chuyện tiền bạc

Vậy chuyện sự nghiệp và đặc biệt là việc kiếm tiền của những người tuổi Dần sẽ được đánh giá ra sao trong năm Quý Mão sắp tới? Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích của các chuyên gia phong thủy xem sao nhé.

Năm Quý Mão 2023 (được tính từ ngày 22/01/2023 đến hết ngày 09/02/2024 theo dương lịch) là năm tuổi của những người tuổi Mão. Con giáp này luôn được đánh giá là những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Tuổi Mão đối xử với mọi người bằng sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn.

Năm Quý Mão được cho là 1 năm mà người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Cùng với sự nhanh nhạy, quyết đoán, óc sáng tạo, tuổi Mão rất dễ có được sự thăng tiến rực rỡ trong công việc, tình hình tài chính cũng sẽ tốt hơn theo từng tháng. Đặc biệt, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với năm ngoái.

(Nếu bạn sinh vào 1 trong các năm dưới đây, thì bạn thuộc tuổi Mão: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Theo các chuyên gia phong thủy, để năm Quý Mão 2023 được thành công rực rỡ, tuổi Mão nên phát huy ưu thế của họ, đặc biệt là sự sáng tạo trong công việc. Những ngành nghề như viết văn, vẽ tranh hoặc thi công nội thất, kiến trúc được dự đoán là sẽ mang lại vận may cho bạn. Ngoài ra, hãy táo bạo hơn nữa, đừng ngại "khoe" thành quả công việc của bạn với 1 lượng lớn khán giả qua mạng xã hội nhé. Bạn tài năng, và hãy để tài năng của bạn giúp bạn tỏa sáng và đem về thu nhập xứng đáng cho bạn.

Trong các lĩnh vực công việc truyền thống, những nỗ lực bạn đã bỏ ra trong những năm qua cũng sẽ được ghi nhận trong năm mới, cụ thể là việc thăng chức, tăng lương. Những người tự làm chủ doanh nghiệp của mình cũng sẽ tìm được các khách hàng mới với những bản hợp đồng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần lưu ý với tuổi Mão

Tuy nhiên, cũng có vài điều mà người tuổi Mão cần lưu ý trong năm tuổi của họ. Họ sẽ kiếm được kha khá, nhưng việc họ có giàu có hay không lại phụ thuộc vào khả năng quản lý tài chính của bản thân.

Tuổi Mão được khuyên nên lấy tiêu chí tiết kiệm đưa lên hàng đầu. Hãy chi tiêu hợp lý, luôn để dành 1 khoản cho các tình huống khẩn cấp, 1 khoản cho việc đầu tư lâu dài với sự đánh giá và tìm hiểu kỹ lưỡng, tránh đầu tư rủi ro hoặc tìm vận may trong chuyện cờ bạc vì sẽ chỉ gây ra tổn hại tài chính mà thôi.

Tử vi học có nói, nửa đầu năm tương đối ổn định và thuận lợi cho những người tuổi Mão, nhưng đến tháng đầu tiên của quý 3, những thách thức và trở ngại sẽ bắt đầu xuất hiện với họ, nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt.

Đặc biệt, đừng bao giờ nghĩ nửa đầu năm suôn sẻ nghĩa là vận may đến và bạn không cần làm việc cũng có tiền tiêu, đây là 1 cái bẫy cho những người tuổi Mão và sẽ khiến họ lâm vào các khó khăn về tiền nong trong nửa cuối năm Quý Mão.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!