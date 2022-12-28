Từ Rằm tháng Chạp đến 30 Tết, quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu và chế độ hút của cải mạnh mẽ sẽ được kích hoạt với 3 con giáp

Số trời đã định, từ Rằm tháng Chạp đến 30 Tết, tài lộc sẽ bùng nổ, 3 con giáp sẽ phát tài phát lộc.
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Tuổi Tý
Tý tính tình ngay thẳng, trung thực, chăm chỉ và thực tế nên chọn một số công việc tương đối ổn định là hợp lý, thực tế thì Chuột tuy có thể làm tốt những công việc ổn định nhưng thu nhập hàng tháng cũng cố định. Và khi có cơ hội đi công tác xa, họ thường sẽ có của cải bất ngờ, từ Rằm tháng Chạp đến 30 Tết, càng di chuyển nhiều thì càng giàu có, đây có lẽ là con đường mưu cầu của cải của họ!
Tuổi Mão
Tiểu Mão, tài lộc năm nay tổng thể tốt. Trong vài năm trở lại đây, tài lộc của những người bạn tuổi Mão vẫn tốt, từ Rằm tháng Chạp đến 30 Tết, cung tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh, và tài lộc tăng vọt, kiếm được khối tài sản kếch xù.
Tuổi Thân
Thân đón niềm vui lớn và làm ăn phát tài, từ Rằm tháng Chạp đến 30 Tết, vận may sẽ ập đến, của cải dồi dào, tương lai xán lạn. Khi vận may bắt đầu, họ có thể làm nên phúc lộc song toàn, phú quý là do trời ban, ai cũng quý mến, trong đời gặp nhiều chuyện vui, nhà đầy vàng ngọc, đáng ghen tị, có thể thăng tiến sự nghiệp, nhưng phải đề phòng kẻ gian kẻo tiền mất tật mang, xung quanh bạn tỏa ra khí tím, tiền lương của bạn sẽ tăng gấp đôi.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!