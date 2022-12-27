Thượng Đế sớm an bài, đúng ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp phát tài, ngày đầu năm đã có lộc về tay, điềm báo vận may năm mới

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 17:31

Bước sang năm mới 2023, top 3 con giáp này được dự đoán có lộc kinh doanh, sự nghiệp hanh thông thuận lợi đến không ngờ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được biết đến với tính cách chân thành, nhân hậu, chính trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ giàu nhiệt huyết, thông minh, lanh lợi nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Bước sang năm mới 2023, con giáp này làm kinh doanh buôn bán rất vượng. Họ giúp cửa hàng, công ty của mình đang làm việc bán được nhiều hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Thượng Đế sớm an bài, đúng ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp phát tài, ngày đầu năm đã có lộc về tay, điềm báo vận may năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm kinh doanh cũng được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, con giáp này còn có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh hứa hẹn sinh lời. Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Thìn kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tuất

Tử vi 2023 cho thấy trong ngày mùng 1 đầu năm 2023 người tuổi Tuất có được khoản thu khá lý tưởng về tay. Con giáp này dễ kinh doanh buôn bán phát đạt với những mặt hàng ngày Tết, thế nên nếu không ngại mới mùng 1 đã phải lăn lưng ra làm ăn thì hãy cứ mở hàng nhé. 

Thượng Đế sớm an bài, đúng ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp phát tài, ngày đầu năm đã có lộc về tay, điềm báo vận may năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này có thể nhận thêm tin vui khi mà các khoản đầu tư của mình có dấu hiệu cực kỳ khả quan, dễ dàng phát triển thêm trong năm mới. Người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may gõ cửa, vô số tin vui gõ cửa nhà. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Tuất tách ra kinh doanh riêng, khai trương, mở cửa hàng. Biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu vươn lên, con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập dồi dào, dôi dư hơn trước.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp tuổi Sửu cũng sẽ đạt được thành công nhất định.

Thượng Đế sớm an bài, đúng ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp phát tài, ngày đầu năm đã có lộc về tay, điềm báo vận may năm mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm mới, người tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ gặp nhiều điều may mắn. Họ buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng nên thu về nhiều lợi nhuận. Người làm kinh doanh nhỏ cũng nhận tin vui bất ngờ, được tạo điều kiện trong việc làm ăn buôn bán.

Người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích tốt trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót. Ngoài ra, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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