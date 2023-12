Chuẩn bị đón Tết dương lịch, gia chủ làm gì để cả năm may mắn tiền bạc, gia đạo ấm êm viên mãn?

Người xưa quan niệm, những việc bạn làm vào những ngày đầu năm mới thường ảnh hưởng đến vận hạn cả năm, có thể mang đến rủi ro hoặc may mắn. Dưới đây là những điều mà dân gian thường làm và kiêng kỵ trong ngày đầu năm để lấy may.

Đa phần người Việt luôn mong muốn có một năm mới tràn ngập thành công, vui vẻ và may mắn, dù là Tết ta hay Tết tây. Chính vì vậy, nhiều người chọn đến chùa để cầu may, để giải tỏa những muộn phiền và hy vọng hơn vào một năm mới như ý nguyện.

Vì thế, việc mua muối vào ngày đầu năm tượng trưng cho hành động rước phước lành, may mắn về, giúp đời sống tinh thần, tình cảm cũng được viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Người Việt đa phần đều đến Lễ chùa vào các ngày mùng 1, 15 Âm lịch nhưng với một dịp quan trọng như năm mới 2023, đi cầu may cũng là một gợi ý không thể bỏ qua.

Hái lộc

Người xưa khi đi lễ chùa cầu may mắn và sức khỏe thường hái về một cành lộc nhỏ tượng trưng cho may mắn năm mới. Tuy nhiên ngày nay, cây cối không còn nhiều như xưa nên để bảo vệ môi trường, cộng đồng khuyến khích không hái lộc. Thay vì vậy, những người đi chùa thường mua túi "lộc" chuẩn bị sẵn trong đó có muối, gạo, tiền, câu chúc… Những vật này tượng trưng cho viên mãn, đủ đầy, tiền tài và cả sức khỏe.

Viết điều ước

Khi lễ chùa đầu năm, nhiều người để lại điều ước qua các mảnh giấy nhỏ được dán ở các cây lấy lộc vì theo quan niệm của người xưa, những điều ước viết ở đây sẽ được thần phật trông thấy, sớm thành hiện thực.

Kiêng cắt tóc và móng tay, chân

Ảnh minh họa: Internet

Tóc và móng là bộ phận gắn liền với cơ thể con người, dân gian cho rằng nếu đầu năm cắt tóc hoặc cắt móng tay, chân sẽ khiến tài lộc bị hao mòn, dễ mắc bệnh tật. Tóc và móng đại diện cho sức khỏe của mỗi người trong chúng ta, bởi vậy nếu đầu năm cắt tóc hoặc móng thì cũng như bạn đã vô tình cắt đi một phần sức khỏe và sự may mắn trong cả năm. Tốt nhất là bạn nên dành những ngày cuối năm thay vì đầu năm để cắt tóc hay làm móng để đầu năm có một diện mạo mới mẻ nhất.

Kiêng kỵ những món ăn xui xẻo

Trong những ngày đầu năm, việc ăn uống tiệc tùng đã trở nên phổ biến. Bạn bè, người thân thường gặp mặt để chúc tụng cũng như ăn mừng cho năm mới sắp đến. Tuy nhiên bạn nên nhớ kỹ tránh những món ăn xui xẻo nếu không muốn may mắn và tài lộc bị lấy đi trong năm mới. Những món ăn mà dân gian cho rằng không được may mắn và nên kiêng trong ngày Tết Dương lịch bao gồm thịt chó, mực, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè hoặc những món quá chua, chát. Thay vì những món ăn này bạn có thể ăn những món ăn mang lại sự may mắn như thịt kho tàu, dưa hấu, các loại đậu, hoa quả,…

Kiêng làm vỡ các đồ đạc trong nhà

Những đồ vật bị đổ vỡ trong nhà sẽ mang lại sự chia ly, đau khổ và là điểm báo không tốt đẹp cho những chuyện sắp xảy ra trong năm mới. Bởi vậy việc làm vỡ các đồ vật trong nhà vào ngày đầu năm là điều hết sức kiêng kỵ. Bạn nên chú ý sắp xếp đồ vật thật gọn gàng, cẩn thận khi cầm nắm hay sử dụng các vật dụng trong nhà để tránh gây ra sự đổ vỡ. Đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý dặn dò trẻ cẩn thận, không cho trẻ chạy nhảy quá nhiều và nên xếp các vật dễ vỡ lên cao.

Việc làm đổ vỡ những đồ vật trong nhà dịp Tết Dương lịch có thể là điềm báo của sự chia ly, đau khổ trong năm mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!