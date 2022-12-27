Mùng 1 phát tài, mùng 2 may mắn, mùng 3 thắng lớn, TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI vào Tết Quý Mão 2023

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 07:18

Trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, hãy xem có những con giáp may mắn nào sẽ được gọi tên ngay nhé!

Tuổi Dần

Đã phải trải qua một năm 2022 không mấy thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên, có lẽ giờ đây Dần đang mang rất nhiều cảm xúc hụt hẫng, hối tiếc. Dần đang chờ thời điểm được tăng chức, tăng lương để mọi nỗ lực của mình được đền đáp.

Mùng 1 phát tài, mùng 2 may mắn, mùng 3 thắng lớn, TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI vào Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Tết Nguyên Đán 2023, Dần hãy cứ vui vẻ đi đây sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp với con giáp này. Mùng 2 bạn bước ra cửa bằng chân phải sẽ được Thần Tài nghênh đón, mùng 2 bạn thức dậy đã có hỷ khí dồi dào, mùng 3 cũng sẽ hoan hỉ tuyệt đối, cứ yên tâm mà tận hưởng đi nhé!

Bước sang năm mới, cuộc sống của Dần hanh thông, ra ngoài gặp quý nhân, sự nghiệp vượng phát, đào hoa vượng, vận thế hanh thông sẽ bị đảo ngược hoàn toàn, vận may bùng nổ. Sắp tới sẽ có nhiều cơ hội làm ăn như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, cuộc sống của tiểu gia ngày càng khấm khá, tương lai tươi sáng.

Tuổi Thìn

Con giáp này dù đã có những thành tựu đáng nể trong năm qua, thế nhưng phải chờ đến Tết 2023 thì đường công danh của họ mới thực sự xán lạn, hanh thông. Cũng nhờ được quý nhân sát cánh mà Tết này Thìn như hổ mọc thêm cánh,vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền.

Mùng 1 phát tài, mùng 2 may mắn, mùng 3 thắng lớn, TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI vào Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dịp Tết này, mọi hiểu lầm, mâu thuẫn của Thìn và một nửa đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Cũng nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia nên tuổi Thìn sẽ có chuyện tình cảm đôi lứa phơi phới hân hoan, tình tiền đều viên mãn.

Năm Nhâm Dần, người tuổi Dậu, vận xui đã hết, đón phúc đến mỗi ngày. Ngay từ mùng 1 Tết, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón Thần Tài, nhận tài lộc, mưa thuận gió hòa suốt cả năm. Nhờ đó, vận may đến với họ nhiều hơn, tài lộc hanh thông, họ làm việc gì cũng tự tin và dứt khoát hơn, giúp họ thành công hơn.

Tuổi Hợi

Tết Nguyên Đán 2023 thật sự là quãng thời gian ngọt ngào với Hợi khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Đây chính là thời cơ để những chú Mèo kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Mùng 1 phát tài, mùng 2 may mắn, mùng 3 thắng lớn, TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI vào Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Hợi được Thần May mắn độ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn hẳn so với những người khác. Hãy trân trọng may mắn mình đang có. Con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ, có thể được người khác cho tiền hay được đền bù bởi 1 sự vụ nào đó trôi qua rất lâu rồi.

Chưa hết đâu, năm mới 2023 tuổi Hợi hãy thử bốc thăm trúng thưởng xem nhé. Hoạnh tài lớn nên con giáp này có thể sẽ có được vận may lớn, tiền của trong nhà càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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