Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết

Những người tuổi Thân có tầm nhìn xa trông rộng, làm gì cũng khiêm tốn. Họ cố gắng làm việc chăm, tránh gây ra chuyện phiền phức. Con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời. Họ luôn giữ được hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của tuổi Thân trong khoảng thời gian cuối năm này tương đối dồi dào.

Con giáp này nếu làm công ăn lương thì nhờ đạt được thành tích tốt sẽ nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, khôn khéo và tự chủ. Họ hiểu biết, sống có trách nhiệm. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này tính tình ngay thẳng, chân thành, sống có tâm, có tầm.