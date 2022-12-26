Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 20:18

Tử vi nói rằng kể từ Rằm tháng Chạp, những con giáp này đón nhận nhiều may mắn, thành công rực rỡ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có tầm nhìn xa trông rộng, làm gì cũng khiêm tốn. Họ cố gắng làm việc chăm, tránh gây ra chuyện phiền phức. Con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời. Họ luôn giữ được hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của tuổi Thân trong khoảng thời gian cuối năm này tương đối dồi dào.

Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng Rằm tháng 12 âm lịch, tuổi Thân khá bận rộn với công việc. Đây là mùa "thu hoạch" cua bản mệnh. Gia đình tuổi Thân đón nhiều niềm vui hơn. Người tuổi Thân có thể phát hiện ra những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này phất lên nhanh chóng, tiền tài vượng phát.

Con giáp này nếu làm công ăn lương thì nhờ đạt được thành tích tốt sẽ nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, khôn khéo và tự chủ. Họ hiểu biết, sống có trách nhiệm. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này tính tình ngay thẳng, chân thành, sống có tâm, có tầm.

Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng Chạp trở đi, con giáp này vượng đường thăng tiến, tin vui lan xa, tài lộc vượng phát, cuộc sống ít phiền muộn. Sự nghiệp của họ ngày càng thuận lợi, hanh thông, phúc khí đến nhà. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu nguồn lợi lớn.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc đầy tay. Nhờ làm việc chăm chỉ, con giáp này được hưởng thành quả sau một năm nỗ lực, cố gắng.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách năng động, cần mẫn và không kém phần tinh tế. Con giáp này luôn biết cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn, căng thẳng.

Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng Chạp tới đây, tuổi Dần nhanh chóng nắm được cơ hội thành công. Vận trình của con giáp này khá lạc quan, liên tục gặp quý nhân giúp đỡ. Có thể nói, tuổi Dần phát triển thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên khó khăn được giải quyết ổn thỏa.

Với tốc độ phát triển ổn định, tuổi Dần có thể gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong những ngày cuối năm Nhâm Dần. Tháng 12 âm lịch là thời điểm quan trọng giúp tuổi Dần có cuộc sống thoải mái, đón Tết linh đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

'Khổ cả năm qua đủ rồi, đến lúc hưởng phú quý', kể từ Rằm tháng Chạp này 3 con giáp bội thu tiền bạc, phất lên như diều gặp gió, rủng rỉnh tiền bạc sắm sửa Tết

'Khổ cả năm qua đủ rồi, đến lúc hưởng phú quý', kể từ Rằm tháng Chạp này 3 con giáp bội thu tiền bạc, phất lên như diều gặp gió, rủng rỉnh tiền bạc sắm sửa Tết

Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, đúng ngày Rằm tháng Chạp này có 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt ưu ái, sự nghiệp phơi phới vươn tới đỉnh cao, tiền tài nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tháng chạp tử vi rằm tháng chạp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 34 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'