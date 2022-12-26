Gà gáy sang canh qua Rằm tháng Chạp: 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền, rủng rỉnh sắm Tết

Tử vi nói rằng kể từ Rằm tháng Chạp, những con giáp này đón nhận nhiều may mắn, thành công rực rỡ.

Tuổi Thân Những người tuổi Thân có tầm nhìn xa trông rộng, làm gì cũng khiêm tốn. Họ cố gắng làm việc chăm, tránh gây ra chuyện phiền phức. Con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời. Họ luôn giữ được hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của tuổi Thân trong khoảng thời gian cuối năm này tương đối dồi dào. Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo rằng Rằm tháng 12 âm lịch, tuổi Thân khá bận rộn với công việc. Đây là mùa "thu hoạch" cua bản mệnh. Gia đình tuổi Thân đón nhiều niềm vui hơn. Người tuổi Thân có thể phát hiện ra những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này phất lên nhanh chóng, tiền tài vượng phát.

Con giáp này nếu làm công ăn lương thì nhờ đạt được thành tích tốt sẽ nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm. Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, khôn khéo và tự chủ. Họ hiểu biết, sống có trách nhiệm. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này tính tình ngay thẳng, chân thành, sống có tâm, có tầm.

Ảnh minh họa: Internet Kể từ Rằm tháng Chạp trở đi, con giáp này vượng đường thăng tiến, tin vui lan xa, tài lộc vượng phát, cuộc sống ít phiền muộn. Sự nghiệp của họ ngày càng thuận lợi, hanh thông, phúc khí đến nhà. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu nguồn lợi lớn. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc đầy tay. Nhờ làm việc chăm chỉ, con giáp này được hưởng thành quả sau một năm nỗ lực, cố gắng. Tuổi Dần Những người tuổi Dần có tính cách năng động, cần mẫn và không kém phần tinh tế. Con giáp này luôn biết cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn, căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet Rằm tháng Chạp tới đây, tuổi Dần nhanh chóng nắm được cơ hội thành công. Vận trình của con giáp này khá lạc quan, liên tục gặp quý nhân giúp đỡ. Có thể nói, tuổi Dần phát triển thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên khó khăn được giải quyết ổn thỏa. Với tốc độ phát triển ổn định, tuổi Dần có thể gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong những ngày cuối năm Nhâm Dần. Tháng 12 âm lịch là thời điểm quan trọng giúp tuổi Dần có cuộc sống thoải mái, đón Tết linh đình. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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