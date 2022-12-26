'Khổ cả năm qua đủ rồi, đến lúc hưởng phú quý', kể từ Rằm tháng Chạp này 3 con giáp bội thu tiền bạc, phất lên như diều gặp gió, rủng rỉnh tiền bạc sắm sửa Tết

Theo tử vi 2022, vào đúng rằm tháng Chạp, con giáp tuổi Thìn may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”.

Con giáp tuổi Thìn đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Trong cuộc sống người tuổi Ngọ luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Người sinh năm con Rồng sẽ có phúc lộc tìm đến, quý nhân phù trợ, có nhiều phúc khí và tránh được nhiều xui xẻo. Nhiều người cũng tìm được tình yêu đích thực và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Người tuổi Thìn sẽ có tài lộc vượng phát trong giai đoạn này, tài lộc hanh thông, ước mơ sẽ sớm thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng rằm tháng Chạp tới đây, tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì vào tháng Chạp cuối năm Nhâm Dần 2022, mọi thứ bất ngờ hanh thông. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên giúp con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc.

Trong những ngày cuối năm này, vận may của người cầm tinh con Ngựa tuôn chảy không dứt, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, mọi chuyện vui vẻ sẽ đến, vận đen của những ngày trước cũng từ đó mà tan biến. Những người tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều những cơ hội không chỉ kiếm tiền mà còn nhận được những lời chúc phúc, đánh giá cao, bản thân tràn đầy cảm giác thành tựu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cá tính mạnh mẽ, rất tích cực trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm, không quá dựa dẫm vào những người xung quanh. Họ một khi nỗ lực làm việc chăm chỉ sẽ giúp sự nghiệp thăng tiến vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, vận khí của những người tuổi Tuất càng ngày càng đi lên, ra đường gặp chuyện vui, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, cứu giúp. Người tuổi Tuất không chỉ nhanh chóng phát đạt trong tương lai mà còn tích luỹ được rất nhiều tài lộc cho con cháu. Những người này sẽ làm việc chăm chỉ trong năm mới, vận thế và sự nghiệp sáng sủa, tiền bạc rủng rỉnh.

Sự nghiệp tuổi Tuất đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh trong năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp, cuộc sống sung túc viên mãn không ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!