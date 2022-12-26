Thầy tử vi nhắc mệnh, đúng mùng 10 tháng Chạp sắp tới, những con giáp này nhận lộc lớn, phất lên giàu có trong những ngày cuối năm.

Tuổi Sửu Đúng mùng 10 tháng Chạp sắp tới, người tuổi Sửu sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet Mùng 10 tháng Chạp này, Sửu sẽ có cơ hội phát tài rất lớn khi có Thực Thần che chở. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Chớ nên chần chừ, có thể sẽ vuột mất tài lộc. Tử vi nhắc mệnh, mùng 10 tháng Chạp Tài thần nằm ở hướng Tây Nam, đây là 1 gợi ý cho những ai có ý định cầu tài, khai trương, khởi nghiệp.

Cát thần cũng giúp ích rất lớn cho chuyện tình cảm của những chú Trâu. Những người còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ nhé, dù đó là cuộc gặp với mục đích giới thiệu, xem mặt thì cũng đừng quá căng thẳng, hãy cứ tự nhiên đón nhận mọi thứ. Các cặp đôi có một ngày bình ổn khi luôn quan tâm đến nhau. Tuổi Mùi Đúng mùng 10 tháng Chạp sắp đến, chính Tài nhập cục, công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nên vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không tồi chút nào. Bạn có thêm thu nhập về cho mình, chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng, tạo thêm động lực làm việc cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet Được Tam Hội dẫn đường, người tuổi Mùi có cơ hội được quý nhân nâng đỡ, mở ra thời cơ thuận lợi để thăng tiến. Bản mệnh nhận được nhiều khen ngợi từ đồng nghiệp cũng như cấp trên bởi những thành tích mới đạt được của mình. Trong ngày này, lại có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi làm ăn có lộc. Bạn không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh quá lâu. Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Thìn Đúng mùng 10 tháng Chạp sắp tới, Thìn được dự báo sẽ có thêm sự sắc sảo và nhanh nhẹn khi giải quyết công việc trong ngày có Thiên Ấn độ mệnh. Khó khăn trong công việc đã dần được giải quyết, bạn cũng được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua. Ảnh minh họa: Internet Đường tài lộc cũng không có điểm gì chê trách trong ngày này, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh có thể xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu, dù ban đầu vẫn còn khó khăn nhất định nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển mở rộng hơn nữa. Hỏa sinh Thổ, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn cũng có sẵn thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, hai bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-mung-10-thang-chap-sach-troi-ghi-ro-3-con-giap-trung-uoc-qua-oc-ac-oi-oi-cuoi-nam-giau-to-on-tet-linh-inh-539560.html