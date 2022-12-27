Nam Tào chấm sổ vàng: 3 con giáp thoát nạn tam tai vào năm 2023, vạn sự hanh thông khởi sắc, cuộc sống viên mãn, già đình hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 19:44

Do gặp hạn Tam Tai những năm trước nên những con giáp này gặp hạn nặng về tài chính. Tuy nhiên, 2023 hết nạn, họ sẽ vượt lên giàu có.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Nam Tào chấm sổ vàng: 3 con giáp thoát nạn tam tai vào năm 2023, vạn sự hanh thông khởi sắc, cuộc sống viên mãn, già đình hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ năm 2023, bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp này cực hanh thông. Mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn năm trước rất nhiều. Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Dần có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang. 

Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho Dần như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trầm tính, ít nói, ít thổ lộ những tâm sự của bản thân. Họ là người tận tâm, tinh tế trong suy nghĩ. Họ luôn giữ được tư tưởng, tinh thần làm việc hăng say, tích cực, ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại. Vì vậy, khi đã lựa chọn theo đuổi lĩnh vực gì, con giáp này luôn cố gắng tận tâm, tận lực để có thể đạt được thành quả như mong đợi.

Nam Tào chấm sổ vàng: 3 con giáp thoát nạn tam tai vào năm 2023, vạn sự hanh thông khởi sắc, cuộc sống viên mãn, già đình hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, bước sang năm mới 2023, tài vận của người tuổi Mão tăng lên không ngừng. Họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp, tài sản của gia đình họ từ đó cũng tăng lên. Những người khởi nghiệp cũng liên tiếp nhận được đơn hàng, ký được hợp đồng. Sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng thăng hoa. Con giáp này mơ gì được nấy, cầu được, ước thấy trong thời gian sắp tới.

Vì vậy, những người tuổi Mão đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này hãy nắm lấy nó để biến những ước mơ ấp ủ từ lâu thành hiện thực.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn là những người hiền lành, thông minh và luôn tập trung vào công việc của mình. Họ làm gì cũng có trách nhiệm và luôn nghĩ ra cách để có thể xây dựng được cuộc sống hạnh phúc. Thời gian qua, tuổi Tỵ dù cố gắng nhiều nhưng vẫn không gặt đạt được điều như ý, thậm chí có lúc họ còn buông xuôi, để mặc mọi thứ.

Nam Tào chấm sổ vàng: 3 con giáp thoát nạn tam tai vào năm 2023, vạn sự hanh thông khởi sắc, cuộc sống viên mãn, già đình hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bước sang năm 2023, tài vận của con giáp này sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Cơ hội vàng đến như một cơn mưa rào, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì cuộc đời sẽ thay đổi, giàu sang phú quý chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối với những người kinh doanh, cần mạnh dạn đầu tư, nếu may mắn tuổi Tỵ có thể kiếm được gấp 2, gấp 3 lần bình thường, không những dư dả sống hết năm sau mà còn có thêm vốn để làm ăn lớn hơn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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