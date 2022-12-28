Định mệnh an bài: 3 con giáp 'khổ trước sướng sau', qua 35 tuổi sự nghiệp phất lên ầm ầm, gia đình êm ấm viên mãn

Tuổi Dần

Sở dĩ tử vi người tuổi Dần là con giáp khổ trước sướng sau vì càng lớn tuổi, họ sẽ càng trưởng thành về tâm tính, biết tiết chế bản thân. Những vấp ngã khi trẻ trở thành bài học để họ học cách phát triển ổn định và vững vàng trong tương lai. Nếu biết chớp đúng thời cơ, họ có thể “phất lên” trong một đêm. Tuy nhiên, đây không phải thành công nhờ vận may, mà là nhờ toàn bộ quá trình tích lũy từ trước đến giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vận trình tài lộc của người tuổi Dần cũng theo đó gia tăng. Họ rất biết quản lý tài chính nên có khả năng tiết kiệm tiền, đảm bảo cho cuộc sống về già được sung túc và an ổn.

Nếu người ngoài nhìn vào, họ thường nghĩ bản mệnh này có số an nhàn, dễ gặp may mắn nên mới đạt được thành công. Thế nhưng, đằng sau những bản lĩnh đó là rất nhiều năm tháng vật lộn và phấn đấu không ngừng, đúng với bản chất “khổ trước sướng sau”.

Tuổi Tỵ

Tỵ trông có vẻ yếu đuối nhưng lại là người có lý trí, năng lực. Con giáp này làm gì cũng có mục đích và lộ trình rõ ràng. Cuộc sống của người tuổi Tỵ được cải thiện khi con giáp này bước qua ngưỡng 35 tuổi. Cuộc sống của tuổi Tỵ bắt đầu sung túc hơn, gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khi bước sang tuổi 35, tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần khi cuộc sống chính thức bước sang trang mới thịnh vượng và đủ đầy hơn.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó với sự tích lũy tuyệt vời của mình, tuổi Tỵ sẽ được tận hưởng những điều viên mãn nhất. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, tất cả đều bước lên tầm cao mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!