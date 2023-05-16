Đúng ngày mai, thứ tư 17/5/2023, Thần Tài trao vận may hiếm gặp, 3 con giáp vận trình may mắn, sự nghiệp hanh thông, phất lên như diều gặp gió

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 17/5 diễn ra tương đối hanh thông. Đường công danh rộng mở nên người tuổi này chẳng cần lo lắng nhiều như khoảng thời gian áp lực trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà thăng hoa. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng sớm về chung một nhà trong sự ủng hộ từ người thân, bạn bè. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái giúp cho con giáp này cải thiện nguồn tài chính và củng cố tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tuổi Thân

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Sự nghiệp của Thân hôm nay rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao.

Tiền tài của bản mệnh gặp Tương Hại xung chiếu nên cẩn thận phá tài. Tính cách bạn hơi cực đoan khi nói đến tiền bạc, dễ động chạm với người khác vì tiền. Nay đừng tham gia vào các khoản đầu tư làm ăn vì rất dễ bị kẻ gian lừa gạt.

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

Tuổi Tuất

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Công việc của tuổi Tuất khá may mắn nhờ Chính Tài trợ vận. Những ai đang chờ tin tức xin việc, đòi quyền lợi, thăng chức, thi cử cho bản thân hoặc con cái thì sắp tới sẽ có tin vui. Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần rồi, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé.

Tuy nhiên đường tình cảm bấp bênh và khá đau đầu vì Thổ khắc Thủy. Chuyện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện. Với hàng xóm vô duyên thì nên mặc kệ, những việc họ làm trái với lương tâm thì sau này tự gánh chịu hậu quả.

Trong chuyện kiếm tiền, bạn cần tỉnh táo tránh sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có nhiều người đang muốn cướp đường làm ăn của Tuất. Nay bạn cũng phải hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều tiền bên người.