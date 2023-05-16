QUA RỒI TAM TAI: 3 ngày tới, ba con giáp sau chuẩn bị đón lộc trời ban, phất lên như diều gặp gió, nợ nần trả xong

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 17:31

Sau năm dài tháng hạn, đây là ba con giáp sẽ được Trời Phật đoái trông trong ba ngày tới.

Tuổi Thìn

QUA RỒI TAM TAI: 3 ngày tới, ba con giáp sau chuẩn bị đón lộc trời ban, phất lên như diều gặp gió, nợ nần trả xong - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 17/5/2023 hôm nay, may mắn mà Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính đang làm. Chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương.

Tuy nhiên, vận tài cũng chật vật, thời gian này bản mệnh cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu chi tiêu quá tay cho những món hàng trên mạng mà không tính toán cẩn thận thì bản mệnh có ngày rỗng túi.

Thêm vào đó, tuổi Thìn phải để ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo ngay cả với chính bản mệnh. Có lẽ con giáp này đang quá kén chọn trong việc tìm nửa kia phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

QUA RỒI TAM TAI: 3 ngày tới, ba con giáp sau chuẩn bị đón lộc trời ban, phất lên như diều gặp gió, nợ nần trả xong - Ảnh 2
Ảnh minh họa  

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này tự tin hơn trong các quyết định được đưa ra trong công việc. Do đó, đây chính là lúc bản mệnh nhìn lại những gì đã qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng tiến ở thời điểm hiện tại. Áp lực tài chính mau chóng được gỡ bỏ thông qua những khoản thu rủng rỉnh từ công việc chính và nghề tay trái. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm được người bạn đời phù hợp với mình. Người có đôi có cặp đang có những phút giây tận hưởng bên cạnh người ấy. 

Tuổi Sửu

QUA RỒI TAM TAI: 3 ngày tới, ba con giáp sau chuẩn bị đón lộc trời ban, phất lên như diều gặp gió, nợ nần trả xong - Ảnh 3
Ảnh minh họa  

Vì có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. 

May mắn có Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn. 

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà.

Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà

Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà

Đúng 7h sáng thứ tư 17/5, các con giáp sau đây sẽ được Ngọc Hoàng chiếu cố, Thiên Ấn độ mệnh, Cát Tinh nhìn xuống, cải vận đổi đời, phất lên như diều gặp gió.

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