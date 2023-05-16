Số trời ĐÃ ĐỊNH: chịu đựng 4 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ đỏ hết phần thiên hạ, lộc lá đầy nhà, may không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 05:57

4 ngày nữa khi hết tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ cải vận mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn, nợ nần thanh toán vèo vèo.

Tuổi Dần

Số trời ĐÃ ĐỊNH: chịu đựng 4 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ đỏ hết phần thiên hạ, lộc lá đầy nhà, may không kể xiết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trời sinh những người tuổi Dần đa số đều là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán. Một khi đã định làm gì, họ sẽ không để ý kiến của ai cản bước họ. Dũng cảm, đôi khi hơi liều lĩnh, họ sẽ một tay dựng nên cơ đồ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2020 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết.

Không chỉ có chuyện tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi, suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Dậu

Số trời ĐÃ ĐỊNH: chịu đựng 4 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ đỏ hết phần thiên hạ, lộc lá đầy nhà, may không kể xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, may mắn, khiến cho kế hoạch nào bạn thực hiện cũng đều thành công như mong muốn. Những người tuổi Dậu được nhiều ngôi sao tốt lành chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm mãn nguyện.

Những người làm ăn buôn bán, có những khởi điểm mới và thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn có thêm nhiều nguồn hàng mới và buôn may bán đắt. Chính vì công việc có thu nhập tốt nên lúc nào ban cũng rủng rỉnh tiền trong túi.

Chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao đều hài hòa, thậm chí có phần nở rộ. Bằng cách cư xử khéo léo của mình, bạn luôn nhận được sự yêu mến và tin tưởng tuyệt đối của mọi người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Số trời ĐÃ ĐỊNH: chịu đựng 4 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ đỏ hết phần thiên hạ, lộc lá đầy nhà, may không kể xiết - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ nhiệt tình chân thành, là người có EQ cao, nhưng là người cũng rất có nguyên tắc, thích kết giao bạn bè, đối với bạn bè vô cùng trượng nghĩa.

Thời gian cuối đầu tháng 10, do được cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng lên không ngừng do công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu ba thu bốn và công việc kinh doanh hồng phát.

Người tự kinh doanh thì liên tiếp nhận được các đơn hàng lớn, mang lại lợi nhuận không nhỏ còn người tuổi Mùi làm công ăn lương lại được cấp trên trọng dụng, mang lại cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với nguồn thu nhập dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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Theo tử vi con giáp, chúc mừng 3 tuổi sau sắp có tin vui về mặt tài lộc, phát tài phát lộc không ngờ.

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