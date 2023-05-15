Đúng 6h5p sáng mai, thứ Ba (15/5/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ cuối ngày

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nhờ được Chính Tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Giờ tốt: 9h - 11h

Màu sắc cát tường: Đen, tím

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Tị

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/5/2023 hôm nay, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thêm rộng mở. Bản mệnh trách nhiệm, không nề hà khó khăn nên giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này có thể được giao trọng trách để phát huy khả năng của mình tốt hơn.

Cũng nhờ những cố gắng và nỗ lực của tuổi Hợi mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Dù có bận rộn hơn trước nhưng con giáp này vẫn giữ vững phong độ, còn biết cách cân bằng cuộc sống nên xử lý mọi việc ổn thỏa. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn.

Song các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ xảy ra xung đột. Gia đình bất hòa, các cặp đôi không thực sự hiểu hết nỗi khó khăn của nhau nên sinh hờn giận. Con giáp này nên nói rõ cho đối phương hiểu và thông cảm với mình thay vì im lặng và bắt đối phương tự đoán ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!