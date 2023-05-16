Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 17:18

Đúng 7h sáng thứ tư 17/5, các con giáp sau đây sẽ được Ngọc Hoàng chiếu cố, Thiên Ấn độ mệnh, Cát Tinh nhìn xuống, cải vận đổi đời, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tí

Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Thứ 4 này của tuổi Tý đường công việc có Thiên Ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những bạn làm cấp cao. Trong ngày hoặc thời gian tới dễ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. 

Mặt tình cảm không có chuyện lớn xảy ra nhờ hai hành Thủy tương hòa. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp lại. 

Đường tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, nợ nần hứa hẹn xuất hiện vào hôm nay hoặc ngày mai.

Tuổi Dần

Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa  

Ngày thứ Tư, công việc của tuổi Dần diễn ra đúng như mong đợi do nhận được nhiều may mắn từ Quý Nhân. Thêm vào đó, bản mệnh còn biết cách tận dụng thế mạnh của mình để đem lại hiệu quả nổi bật.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Thành tựu trong công việc có điểm sáng nhất có lẽ phải kể đến nguồn doanh thu khấm khá, có thể chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Tình yêu hạnh phúc luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi này trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được tình yêu đầu đời từ những mối quan hệ xã giao. 

Tuổi Ngọ

Ngọc Hoàng BAN LỘC: đúng 7h thứ tư ngày 17/5, ba con giáp này THIÊN ẤN độ mệnh, cải vận đổi đời, tiền chật ních nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa  

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 17/5/2023 hôm nay, sự nghiệp của Ngọ nhiều hanh thông. Người kinh doanh buôn bán thực phẩm, đồ áo đắt khách hơn thường ngày. May mắn hơn thì tìm được mối làm ăn mới, nhập hàng rẻ hơn trước.

Thời gian này, tuổi Ngọ cảm thấy căng thẳng vì tiền bạc. Tuổi Ngọ cho người ta nợ tiền nhưng khi đòi lại thì khó. Việc gì cũng cần đến tiền nhưng làm ăn khó khăn, xoay xở cực vất vả.

Vận tình cảm của tuổi Ngọ cũng có chiều hướng đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Thời gian gần đây cũng thấy khó chịu với bạn bè vì có vài người chơi không đẹp.

CẤP BÁO: 48h tới nhận lộc lớn, 3 con giáp tài lộc hưng thịnh, tiền chất như núi, giàu sang tới tận cuối tháng

CẤP BÁO: 48h tới nhận lộc lớn, 3 con giáp tài lộc hưng thịnh, tiền chất như núi, giàu sang tới tận cuối tháng

LOA LOA! Xem ngay 48h nữa con giáp nào được lộc trời ban xuống, may mắn đủ đường nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui tử vi vui tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên