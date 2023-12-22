Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐEO BÁM, thị phi vây quanh, tiền tài thiếu thốn, quá nhiều buồn phiền

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023. Trong thời gian này, hãy cố gắng vượt qua để may mắn sẽ tìm đến trong thời gian tới.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mão dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Con giáp này thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác.

Thời gian này, tuổi Mão xung khắc khiến chuyện tình cảm có chút không thoải mái khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn cho rằng đối phương vô lý, thích hơn thua nhưng người ấy cũng nghĩ về bạn như vậy đấy. Do đó hãy tìm cách dung hòa và thấu hiểu, thông cảm cho nhau đi nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023, tuổi Tỵ gặp không ít xui xẻo. Đầu tiên phải kể đến họa tiểu nhân tiềm ẩn khiến bản mệnh khó tập trung làm cho xong công việc. Mọi thứ cứ ngổn ngang và dang dở, bản mệnh cũng chẳng thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân.

Tiếp đến là việc kinh doanh cũng không mấy suôn sẻ. Con giáp này có thể vấp phải những sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Cuối năm mà hàng hóa tắc nghẽn, tiền vốn bỏ ra chưa thể thu hồi khiến bản mệnh khá sốt ruột.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023, Cục diện Tương Xung gây không ít muộn phiền cho người tuổi Hợi. Bạn cần đề phòng có tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại sau lưng. Kẻ xấu có thể là người thân cận bên cạnh con giáp này cho nên mới tìm ra được sơ hở của bạn. Do đó, bản mệnh đừng quá tin tưởng vào một ai đó, tốt nhất không nên chia sẻ quá nhiều thông tin quan trọng.

Tuy nhiên cũng vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp nên con giáp này có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Vợ chồng, cặp đôi đang yêu có thể mâu thuẫn, tranh cãi vì hai bên không có thời gian tâm sự và chia sẻ với nhau. Người độc thân cũng mải mê với sự nghiệp, phấn đấu nên dù liên tục bị người nhà thúc giục chuyện chung thân đại sự nhưng bạn vẫn chưa tính tới chuyện này.

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