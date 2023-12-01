Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023, 3 con giáp trúng vận Tam Tai, Tài Lộc hao tổn, tiền tài dễ mất trắng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023, Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền hoặc đầu tư thua lỗ của người tuổi Mão. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong những quyết định liên quan tới tiền bạc, tránh nghe lời dụ dỗ, xúi bẩy của kẻ xấu mà đầu tư, hùn vốn vào những nơi không biết tương lai.

Về vận trình tình cảm, những người có đôi nếu muốn tránh những cuộc tranh cãi vô bổ với nửa kia thì việc sẵn sàng thỏa hiệp là điều rất cần thiết. Người độc thân cần mạnh dạn hơn, chủ động hơn trong việc truy cầu hạnh phúc thay vì cứ ỷ lại vào duyên số.

Công việc cũng xảy ra chút rắc rối khiến bạn có thể chịu thiệt thòi về mình, nhưng đừng mải mê tranh cãi mà hãy tập trung thời gian và sức lực để khắc phục vấn đề ngay. Hãy coi như đây là bài học để bạn rút kinh nghiệm vào lần sau.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023, tuổi Ngọ làm việc theo cảm hứng, không có kế hoạch cũng như mục tiêu cụ thể nên dễ bị xao lãng bởi nhiều yếu tố, khiến tiến trình phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bản mệnh dường như thiếu chuyên tâm, khó tránh khỏi sai lầm. Đây cũng chính là cơ hội để kẻ tiểu nhân tìm cớ hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng không được như ý khi những vết rạn nứt trong tình cảm gia đình bắt đầu xuất hiện. Mão Ngọ tương phá, gia đạo bất an, các thành viên không ngừng chỉ trích lẫn nhau. Con giáp này dễ để mình bị cuốn trôi theo cảm xúc, bực tức nóng giận dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát, khiến cho cục diện tồi tệ hơn.

Thay vì ngày nghỉ vui vẻ bên nhau thì chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Người độc thân mệt mỏi với cuộc chiến tìm kiếm người yêu. Bản mệnh chán ngán với việc nghe lời thúc giục từ gia đình, người thân, nhưng không làm cách nào để tìm được người mình muốn gắn bó cả cuộc đời.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023, tuổi Tuất gặp phải không ít trở ngại trong công việc. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra, bản mệnh lại phải đối mặt với thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh. Con đường sự nghiệp cũng vì thế mà gặp phải không ít khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tuổi Tuất còn cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Trong làm ăn kinh doanh, con giáp này có nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đi trước, đừng huênh hoang ngạo mạn mà mắc sai lầm.

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Tuất cảm thấy trong người mệt mỏi, gặp vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống không ngon miệng, nhiều khi còn có cảm giác chẳng đủ sức để làm việc. Bản mệnh hãy chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, ăn uống điều độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh kiệt sức.

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